مرتب ابريل مع المعاش قبل العيد!!.. تحديد موعد صرف مرتبات ابريل لكافة موظفين القطاع العام والخاص

مرتبات ابريل هو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين وخاصة بعد إقتراب إنتهاء شهر مارس وإنتهاء شهر رمضان، حيث نجد الكثير من الأخبار التي تداولت بأنه سوف يتم صرف الرواتب قبل موعد أجازة عيد الفطر المبارك، لذلك عملت وزارة المالية على تأكيد بأن موعد صرف رواتب شهر إبريل سوف تكون يوم 21 إبريل وسوف تستمر مدة الصرف نحو خمسة أيام متتالية، وسوف نوضح أهم التفاصيل من خلال التالي.

مرتبات ابريل

قامت وزارة المالية بحرصها الشديد على توضيح جدول قيمة صرف الرواتب وفقا للدرجة والوظيفة وسوف نوضح لكم ذلك الجدول من خلال التالي .

سوف قيمة صرف مرتبات إبريل 2024 لأصحاب الدرجة السادسة حوالي 6000 جنيه مصري.

سوف قيمة صرف مرتبات إبريل 2024 لأصحاب الدرجة الخامسة حوالي 6500 جنيه مصري.

تكون قيمة صرف مرتبات إبريل لأصحاب الدرجة الرابعة حوالي 7000 جنيه مصري.

تقدر قيمة رواتب أصحاب الدرجة الثالثة حوالي 7500 جنيه مصري.

تكون قيمة صرف مرتبات أبريل لاصحاب الدرجة الثانية حوالي 8000 جنيه مصري.

تقدر قيمة صرف مرتبات أصحاب الدرجة الأولى حوالي 8200 جنيه مصري.

تكون قيمة صرف رواتب درجة المدير حوالي 9200 جنيه مصري.

سوف يتم صرف رواتب شهر مايو بعد العيد بحوالي 9 أيام .

موعد صرف مرتبات ابريل

سوف يتم صرف مرتبات أبريل بداية من يوم 21 إبريل وسوف تستمر عملية الصرف حتى يوم 25 إبريل، ويجب على جميع العاملين بالقطاع الحكومي التوجه إلى جميع أماكن صرف المرتبات حتى يحصلوا على المرتبات الخاصة بهم وسوف تستمر عملية الصرف نحو ثلاثة أيام متتالية.

أماكن صرف المرتبات

توجد الكثير من الأماكن الخاصة بصرف المرتبات ومنها البنوك، وماكينات Atm، والبريد المصري.