تحديث واتس اب النجم الازرق بميزة جديدة .. اعرفها قبل أي حـد وخليك مسابـق

يبحث الكثير منا عن تحديث واتس اب النجم الازرق ويستخدم هذا التطبيق أشخاص من مختلف دول العالم للتواصل مع أشخاص آخرين في أى مكان حول العالم، ويُستخدم التطبيق على نطاق واسع لإرسال الرسائل النصية وملفات الوسائط المتعددة كبديل سريع وأفضل البريد الإلكتروني يمكنك أيضًا إجراء مكالمات صوتية ومرئية مع أي فرد،لمزيد من المعلومات في التقرير الآتي.

أهم مميزات تحديث واتس اب النجم الازرق

نشرح لكم بعض المميزات الرئيسية لتحديث واتس اب النجم الازرق فيما يلي:

تخصيص المظهر:يتيح لك واتساب النجم تغيير ثيمات التطبيق والخلفيات، وتخصيص شكل واجهة المستخدم طبقا تفضيلاتك الشخصية.

حماية الخصوصية:يوفر واتس اب خيارات إضافية للخصوصية، مثل إخفاء حالة الكتابة والتسجيل الصوتي أثناء المحادثات، وإخفاء الظهور عند الإتصال، واخفاء القراءة الزرقاء.

إدارة الرسائل:يسمح لك واتساب النجم بإرسال رسائل نصية لجهات الاتصال غير المحفوظة في قائمة جهات اتصالك. كما يتيح لك إرسال عدد أكبر من الصور والوسائط في رسالة واحدة.

التعديل والتخصيص:يوفر لك أيضاً ميزات إضافية لتعديل وتخصيص تجربة استخدامك، مثل تغيير نمط الخط، وتحميل الثيمات الخارجية، وتغيير أيقونة التطبيق.

التشفير التام: يتم استخدام التشفير الشامل عندما تقوم بإرسال رسالة إلى شخص آخر باستخدام الإصدارات المحدثة من واتس اب النجم.

إدارة الصوت والفيديو:يمكنك استخدام لإدارة إعدادات الصوت والفيديو بشكل أفضل، مثل تحديد جودة تشغيل الفيديو وإعدادات الصوت وتفعيل خيارات الاستماع إلى الرسائل الصوتية بدون الحاجة للبقاء على الشاشة.

تنزيل تحديث واتس اب النجم الازرق

ان تحديث واتس اب النجم الازرق يحتوي على العديد من المميزات الإضافية لأنها غير متوفرة في النسخة الرسمية من واتساب مثل: