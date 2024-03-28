أحلى تحلية لسفرتك.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة في نصف ساعة فقط زي أحلى الشيفات

طريقة عمل الكنافة بالقشطة، الكنافة بالقشطة من الحلويات الشهية والمحببة لدى الكثيرين، حيث تتميز بقوامها الهش والمقرمش مع حشوة القشطة الغنية، تعتبر وصفة الكنافة بالقشطة من الوصفات التقليدية في العالم العربي، وتعتمد على استخدام الكنافة الرقيقة والقشطة الطازجة للحصول على نتيجة رائعة وللمزيد تابعونا.

كيف أعمل كنافه محشيه بالقشطه؟

طريقة عمل الكنافة بالقشطة، بخطوات بسيطة يمكن عمل كنافة بالقشطة لتقديمها كحلوى في رمضان:

المكونات:

1/2 كيلو جرام كنافة.

1 كوب سمنة.

1/2 كوب سكر بودرة.

3 كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة نشا.

2 ملاعق كبيرة كريم شانتي.

1 كوب قشطة بلدي.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 كوب سكر.

1 كوب ونصف مياه.

نصف ليمونه.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة عسل الجلوكوز (اختياري).

فستق للتزيين.

ما هي حشوة الكنافة؟

حشوة الكنافة هي الإضافة التي تستخدميها للكنافة، وسنخبرك عن أسهل طريقة للحشوة وهي:

يسخن كمية من اللبن حتى يصبح دافئ، ثم نضاف إليه النشا والفانيليا والكريمة ويذوبان في اللبن.

يضاف المزيج السابق إلى اللبن الدافئ، ويوضع المزيج على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل الحشو.

يرفع المزيج من على النار ويضاف إليه القشطة بينما يستمر التقليب جيدًا.

يترك الحشو حتى يبرد قليلًا قبل استخدامه كحشوة للكنافة.

وطريقة شربات الكنافة سهلة جداً وبسيطة ومكوناتها هي 3 أكواب سكر وكوب و¼ ماء ونصف حبة ليمون وملعقة صغيرة فانيليا ومن الممكن إضافة ملعقة كبيرة عسل وسمنة مذابة.

وطريقة التحضير: أن تقومي بوضع السكر والماء في وعاء على نار عالية حتى الغليان ثم قطرات من عصير الليمون وملعقة العسل والفانيليا، وقلبي المزيج واتركيه يغلي على النار لمدة لا تزيد عن 7 دقائق.

طريقة عمل الكنافة

نقوم بتذويب 3 ملاعق سمنة في صينية الفرن، ثم نفرد نصف كمية الكنافة واضغطيها جيدًا.

نوزع القشطة في الصينية مع ترك الأطراف فارغة.

نغطي القشطة بالنصف المتبقي من الكنافة واضغطي بلطف.

نزيد قطرات من السمنة على وجه الكنافة وندخلها الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تحمر.

نسكب الشربات البارد على الكنافة الساخنة واتركيها تمتص الشربات قليلاً قبل التقديم، ونقدمها باردة.

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