“دلع نفسك” بـ ٥٠٠ جنيه بس؟! هات ايربودز جديدة بمناسبة شهر رمضان ٢٠٢٤!

تعرف سماعات الايربودز بأنها تباع بأسعار باهظة الثمن وخاصة السماعات الذكية مثل سماعات أبل وسامسونج، حتى أطلت علينا شركة بوت الهندية بسماعة ذكية ذات سعر منخفض وبمواصفات رائعة مما جعل الكثير يتساءل ويبحث عن مواصفاتها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، ب٥٠٠ جنيه بس اشتري أحدث سماعات ايربودز في رمضان ٢٠٢٤.

مواصفات سماعة Boat Airdopes 120

تتمتع سماعة Boat Airdopes 120 بالعديد من المميزات والمواصفات الرائعة والتي منها ما يلي:

أنه يمكن لهذه الساعة القيام بإجراء مكالمات هاتفية، كما تحتوي أيضاً على مكبرات صوت غاية الجودة والدقة.

بالإضافة إلى جودة الصوت العالية التي تتمتع بها تلك السماعة الا انها تحتوي أيضاً على تقنية أخرى، وهي تقنية Quad mic ENx التي تمنح الصوت المزيد من الدقة والوضوح.

التي تمنح الصوت المزيد من الدقة والوضوح. بل وتستطيع أيضاً تلك السماعة أن تقوم بفصل الضوضاء والازعاج المحيط بك أثناء المكالمة لسماع الصوت بوضوح.

كما تحتوي أيضاً هذه السماعة على وضع التأخير المنخفض وهو يقوم بخفض الصوت عند تشغيل الفيديوهات والالعاب عند الاستخدام في وقت متأخر.

كما أنها أيضاً تدعم خاصية الاتصال مباشرةً بالهاتف بمجرد فتح الغطاء وكذلك أيضاً قطع الاتصال في حالة غلق الغطاء.

وهي أيضاً سماعات تعمل بخاصية التاتش وخاصية اكتشاف الأذن وذلك قطع الاتصال والإغلاق التام بمجرد نزعها من الأذن وكذلك أيضاً إعادة الاتصال عند إعادة ارتدائها مرة أخرى.

كذلك أيضاً تدعم بطارية قوية يمكنها العمل لمدة ٤٠ ساعة متواصلة دون الحاجة إلى الشحن.

وليس ذلك فحسب بل هي أيضاً لديها القدرة على إعادة شحن البطارية بالكامل في غضون خمس دقائق.

بالإضافة أيضاً إلى أنها مقاومة للماء والرذاذ أي يمكنك ممارسة التمارين الرياضية أثناء ارتدائها دون الخوف من التعرق.

كذلك أيضاً تأتي هذه السماعة ومعاها ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عام كامل.

سعر سماعة Boat Airdopes 120