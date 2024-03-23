إليكم افضل هواتف اوبو الجديدة oppo بـ امكانيات جبارة تـذهل المستخدمين | اليكـــم احدث موبيلات اوبو 2024

هواتف أوبو الجديدة من أفضل الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد في العصر الحالي، تتمتع بمواصفات تقنية رائدة ومميزة تجعلها على قمة هرم أحدث الهواتف بوجه عام وتعد عملية اختيار أفضل هاتف أوبو في عام 2024 من حيث المعالج نتيجة العديد من الخيارات المتاحة والسبب في ذلك أنه ببساطة شديدة بسبب كثافة شكل الاستخدامات للهواتف الذكية خلال الآونة الماضية، سواء من حيث تشغيل الألعاب أو الاستمتاع بعروض الفيديو بدقة عالية، لمزيد من المعلومات في هذا

هواتف اوبو الجديدة Oppo Find X7 Ultra أفضل هاتف أوبو لعام 2024

لقد جاءت مواصفات هذا الهاتف التي تم إصداره ضمن إصدارات هواتف اوبوها الجديدة وهي:

وزن الهاتف : 221 جرام.

نظام التشغيل هي أندرويد 14 مع واجهة ColorOS 14.

قياس الشاشة تكون حوالي 6.82 بوصة من نوع LTPO AMOLED.

شريحة المعالج : Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 بتقنية 4 نانوميتر.

سعة ذاكرة الوصول العشوائي تكون 12 / 16 جيجابايت.

سعة ذاكرة التخزين الداخلية تكون 256 / 512 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية تكون رباعية بدقة 50 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية تكون بدقة 32 ميجابكسل.

سعة البطارية حوالي 5000 ميللي أمبير دعم الشحن السريع 100 وات.

مميزات الهاتف Oppo Find X7 Ultra

يتميز الهاتف بشاشة ساطعة ومفعمة بالحيوية داعمة لجميع المرئيات البصرية بمعدل تحديث ديناميكي.

يقدم أفضل أداء ممكن بفضل معالج كوالكم الرائد.

به خيارات تخزين متعددة تلبي مختلف الاحتياجات.

يعد أول هاتف في العالم بعدسة منظار مزدوجة تقدم قدرات تكبير بصري ورقمي مذهلة.

يعتبر عمر بطارية طويل وسرعة شحن لا تشوبها شائبة.

سهولة الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

عيوب الهاتف Oppo Find X7 Ultra

يبدو أن الشركة لا تخطط لإطلاق الهاتف في الوقت الحالي في الأسواق العالمية وهناك بعض العيوب في الهاتف:

ان يكون الهاتف بالشاشة المنحنية لم تعد فكرة مثيرة للاهتمام وغير مريحة في الاستخدام.

اختيار مكان غير مناسب مصباح الفلاش

سعر الهاتف Oppo Find X7 Ultra

لقد سجل سعر الهاتف في مصر سعة 512 جيجا بايت بسعر حوالي 67000 جنية مصري، ويعتبر هذا الهاتف من هواتف أوبو الجديدة المميزة.

هواتف اوبو الجديدة Oppo A78

يعتبر هاتف Oppo A78 من هواتف اوبو الجديدة التي تم إضافتها لعائلة اوبو، ويأتي هذا الهاتف محملاً بعدة مزايا من أهمها الآتي: