“شالو العداد؟” رفع عداد الكهرباء في هذه الحالات + اخطاء ملهاش لازمة خد بالك

يتساءل الكثير حول رفع عداد الكهرباء في هذه الحالات تبعا لما يتم الإعلان عنه من قبل شركة الكهرباء، لا سيما أنه في كثير من الأوقات يجد أصحاب العدادات الكهربائية أنه قد تم سحب العداد ولا يعلم ما السبب وراء ذلك، لهذا قررنا أن نضع لكم الحالات التي يتم من خلالها رفع وسحب عداد الكهرباء وكذلك سوف نضع لكم الخطوات التي من خلالها يمكنك تغيير عداد الكهرباء التقليدي بآخر مسبوق الدفع.

رفع عداد الكهرباء في هذه الحالات

لقد شهد محرك جوجل حالة من البحث المتزايد من قبل الكثير من الأشخاص الراغبين في معرفة ما هي الأسباب التي يمكن أن يتم فيها رفع عداد الكهرباء، ومنها فيمكننا القول إنه يمكن رفع عداد الكهرباء في هذه الحالات:

إذا كان هناك بعض التحديثات في البنية التحتية بهدف تحسين الخدمة. إذا كان عداد الكهرباء الخاص بك قديم. في حال قام المواطن بالتلاعب في أختام العداد الكهربائي متعمدا ذلك. إذا قام المواطن بتركيب وصلات خارجية غير قانونية على العداد.

خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدي بعداد مسبق الدفع

حينما يرغب المواطن في تغيير عداد الكهرباء الخاص به لا بد من أن يقوم بسداد قيمة 195 جنيها الرسوم خاصة طلب الاستبدال، علما بأن هذا الأمر سوف يحمي صاحبه من الوقوع في خطأ رفع عداد الكهرباء في هذه الحالات التي تم ذكرها، وإليكم خطوات تحويل عدد الكهرباء العادي إلى عدد مسبق الدفع التالي: