متى حلقة حسن شاكوش وطليقته في برنامج رامز جاب من الأخر ومن هم ضيوف الحلقات المقبلة

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر، الكثير من محبي برنامج النجم رامز جلال مقدم برامج المقالب الشهير، عن التفاصيل الخاصة بالحلقات القادمة من برنامج رامز جاب من الآخر الذي يعرض يومياً خلال شهر رمضان في تمام 6:05 كل يوم عبر قناة mbc مصر، ويعرض كذلك عبر منصة شاهد vip الرقمية، ويعاد البرنامج في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل، وشهد برنامج رامز تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب استضافته نجوم محبوبين بين المشاهدين، تابع معي لمعرفة المزيد من التفاصيل.

حلقة حسن شاكوش في برنامج رامز جاب من الأخر

يترقب الكثير من محبي ومتابعي برنامج رامز جلال الذي يعرض خلال شهر رمضان حلقة الفنان حسن شاكوش وطليقته والتي من المتوقع أن تشهد نسب مشاهدة كبيرة، حيث كان قد ظهر الثنائي خلال الإعلان الترويجي للبرنامج، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد تلك الحلقة ولكنها سوف تكون خلال الأيام المقبلة، ويقوم رامز في كل حلقة باستضافة نجمين بينهم خلاف أو متنافسين في نفس المجال ليواجهه بعضهم البعض، ويحاول الإصلاح بينهم.

ضيوف برنامج رامز جاب من الآخر

ومن المعروف أن رامز في كل عام يوقن باستضافة عدد كبير من المشاهير في الوطن العربي من نجوم الفن، و لعيبة كرة القدم في مصر والوطن العربي، وكذلك البلوجر المشهورين، ومن المقرر أن يقوم رامز في الحلقات القادمة باستضافة عدد كبير من النجوم الذين سيكونوا ضحاياها مثل الفنانة سمية الخشاب، والإعلامي عبدالناصر زيدان، ومحمد رياض، وحسن شاكوش وطليقته، حمدي الميرغني، وميرهان حسين، وأحمد حسام، ومها أحمد، وشرين رضا، وايتن عامر.