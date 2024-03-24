“القبض في الطريق” موعد نزول مرتبات الموظفين خلال شهر مارس 2024 والحصول على الزيادة الجديدة

موعد نزول مرتبات شهر مارس، يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد نزول مرتبات شهر مارس ويتصدر هذا العنوان محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية مع اقتراب موعد صرف المرتبات، وفي هذا المقال سنتعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس.

موعد نزول مرتبات شهر مارس

يتساءل الكثير عن موعد نزول مرتبات شهر مارس ويعتبر من أكثر المواضيع التي يتداولها المواطنون فيما بينهم خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعدما أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق عن زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تأتي هذه الزيادة من ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الحمل عن المواطنين وتيسير أمور المعيشة عليهم وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء الأسعار، ومن المقرر نزول مرتبات مارس يوم اليوم الخميس الموافق 21 مارس من العام الحالي، ويستمر صرف المرتبات لمدة خمسة أيام حتى يوم 27 مارس.

صرف مرتبات شهر مارس

هناك عدد من الأماكن التي يمكن من خلالها صرف مرتبات شهر مارس، حيث أتاحت وزارة المالية إمكانية صرف المرتبات من خلال فروع البنوك، أو من خلال ماكينات الصرف الآلي atm كما يمكن صرف المرتبات من خلال أحد منافذ البريد المصري المتواجدة في جميع محافظات مصر، ويتم صرف المرتبات وفقا للأيام المعلن عنها، والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه إلى رفع الحد الأدنى للمرتبات للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بنسبة 50% ليصل بذلك الحد الأدنى للأجور بعد هذه الزيادة إلى ست آلاف جنيه.