“استقبل الآن”موعد مباراة الأهلي القادمة في ربع دوري أبطال أفريقيا 2024 وجميع القنوات الناقله بجودة عالية hd

بدأ العد التنازلي لموعد مباراة الأهلي القادمة أمام منتخب سيمبا التنزاني، في إطار المواجهات التنافسية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/2023، وبناء على ذلك ارتفعت معدلات البحث من كافة جماهير الكرة، خاصة عشاق المارد الأحمر، حيث تقام المباراة خلال الأيام القليلة المقبلة من الشهر الجاري مارس على ملعب “بنجامين مكابا”، حيث إن النادي الأهلي يستكمل مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تلقيه أولى هزائمه في الدوري العام هذا الموسم أمام منتخب البنك الأهلي ب4 أهداف مقابل 3.

موعد مباراة الأهلي القادمة 2023-2024

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي، من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في بطولة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 29 مارس الجاري في ملعب “بنجامين مكابا بتنزانيا”، في الساعة 8 00 مساء بتوقيت القاهرة، وهذا الموعد وفقا لقرار اتحاد الكرة ، قرعة الدور ربع النهائي، من أجل أن يتأهل الفائز منهما لمنافسه ونظير الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي نظير بترو اتلتيكو الانجولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

من المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر أبرز القنوات الفضائية، وهي قناة Bein sport القطرية، وهذا لأنها هي القناة الحاصلة على الحق في نقل مباريات الأندية المصرية والعربية في كافة البطولات العالمية والقارية، وهذه القناة تتمثل بالتردد التالي:

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية القطرية على القمرالصناعي نايل سات تردد قناة بي ان سبورت الرياضية القطرية على القمرالصناعي عرب سات التردد: 12604 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: رأسي معامل تصيحيح الخطأ: 2/3 التردد: 11054 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي معامل تصيحيح الخطأ: 2/3

مشوار الأهلى في دوري أبطال أفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته.