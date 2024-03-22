nooooow..إجابة مسابقة فريش 12 رمضان دلوقتي مع الفنانة روبي على رابط فوازير fresh الرسمي

إجابة مسابقة فريش 12 رمضان اعتادت شركة فريش للأجهزة الكهربائية على تقديم إعلانات مميزة ورائعة لمنتجاتها أثناء شهر رمضان المبارك من كل عام، ومن أهم وأبرز القائمين على إعلانات شركة فريش كل عام الفنانة روبي والتي تشاركها أثناء الموسم الرمضاني الحالي الفنانة دينا الشربيني، حيث تم الإعلان عن موعد انطلاق مسابقة فوازير جديدة من شركة فريش وتقديم الكثير من الجوائز المميزة مثل الأجهزة الكهربائية المختلفة والمتنوعة لكل من يستطيع الإجابة على الفزورة.

إجابة مسابقة فريش 12 رمضان

يتساءل بعض الأشخاص في جمهورية مصر العربية السعودية عن إجابة مسابقة فريش 12 رمضان، حيث يرغبون في معرفة الإجابة بالتحديد لهذه الفزورة، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:

أطلقت شركة فريش الدعاية الخاصة بمنتجاتها أثناء هذا الموسم الرمضاني بشكل جديد ومختلف، حيث قامت الفنانة روبي بمشاركة الفنانة دينا الشربيني بالإعلان عن وجود مسابقة فوازير جديدة سيتم عرضها ابتداءا من اليوم العاشر من الشهر الفضيل وحتى نهايته.

وتقوم هذه المسابقة على طرح الكثير من الأسئلة والفوازير حول عدد من الدول التي يتم تصدير منتجات شركة فريش لها.

على أن يربح الفرد الفائز خمسة أجهزة كهربائية من منتجات شركة فريش.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة دينا الشربيني قد أوضحت أنه سيتم اختيار خمسة أشخاص بشكل يومي أثناء مدة المسابقة للفوز بجوائز الفوازير المقدمة من قبل الشركة.

وكانت إجابة سؤال اليوم العاشر من الشهر هي دولة إيطاليا، ولكن اليوم 12 لم يتم الإعلان عن الفزورة الخاصة به حتى الآن، كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة فريش.

تردد قناة MBC مصر لمتابعة مسابقة فريش في رمضان

من المقرر أن تعرض مسابقة فوازير فريش عبر شاشة قناة MBC مصر ابتداءا من اليوم العاشر من شهر رمضان الحالي وحتى يوم 30 من نفس الشهر، ويمكن بكل سهولة الحصول على الجوائز المقدمة بواسطة الإجابة على الفوازير وإرسال الإجابة عبر أرقام تطبيق الواتساب التي سوف يتم الإعلان عنها أثناء وقت المسابقة، و لمتابعة هذه الفوازير لابد من تحميل قناة MBC مصر على جهاز التلفاز الخاص بك من خلال اتباع جميع الخطوات التالية:

التردد 11470.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

إجابة مسابقة فريش 12 رمضان

ظهر منذ قليل إعلان مسابقة فريش ليوم 12 من رمضان، حيث قامت الفنانة روبي بالظهور في الإعلان لإظهار معلومات عن الدولة التي تقوم الشركة بالتصدير لها، حيث كشفت النجمة عن طبيعة هذه الدولة وأنها هي من الدول التي تقوم بزرع نبات الشاي، وكذلك الدولة التي تشتهر بكلمة هاكونا مطاطا، لذلك فإن الإجابة هي دولة كينيا.