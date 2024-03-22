طريقة عمل بسكويت سهل وسريع ولذيذ في 10 دقائق فقط

وصفة بسكويت العشر دقائق وصفة شهية وسريعة التحضير ممتازة للأوقات التي تشتهي فيها حاجة حلوة سهلة مميزة وبسيطة في التجهيز إن طريقة بسكويت العشر دقائق لا تتطلب إلا القليل من المقادير والوقت إليك طريقة إعداد بسكويت العشر دقائق بسهولة في بيتك.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق في المنزل

سنتحدث الآن عن الطريقة الصحيحة لتحضير بسكويت العشر دقائق بالمنزل وإليكم المكونات.

1 كوب من الزبدة اللينة (ويمكن تبديلها بالزبدة الصناعية).

1 كوب سكر بني.

1 كوب سكر أبيض.

2 بيضة.

نصف ملعقة من الفانيليا.

3 أكواب من الدقيق.

1 ملعقة من البيكنج بودر.

إضافة الملح حسب الرغبة.

2 أكواب من رقائق الشوكولاتة.

خطوات تحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل

يبدأ الأمر بتسخين الفرن حتى يصل إلى درجة حرارة تقدر بـ 375 فهرنهايت، والتي تعادل حوالي 190 درجة مئوية.

في وعاء واسع، اخلط الزبدة الملينة مع السكر الأبيض والسكر البني جيداً حتى تحصل على مزيج متجانس وناعم.

قم بإضافة البيض والفانيليا إلى الخليط، مع تقليبهما بشكل متجانس.

عبر استخدام وعاء مستقل، اخلط الطحين، بودرة الخبز والملح جيدًا.

يُضاف المزيج الجاف بالتدريج إلى خليط الزبدة والبيض مع الخلط المستمر حتى تتكون عجينة متجانسة.

يُمكِنُكِ البدء بإدخال قطع الشوكولاتة للعجين ومزجها بهدوء حرصاً على توزيعها بشكل متناسق.

استخدم ملعقة صغيرة لوضع قطع صغيرة من العجين على الصواني التي تم تبطينها بورق الخبز، مع الحرص على ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة وأخرى.

ننتقل الآن إلى خطوة إدخال الصواني إلى الفرن الذي تم تسخينه مقدمًا، ويتم ترك البسكويت في الفرن ليطهى ما بين ثمان إلى عشر دقائق أو حتى يتحول للون الذهبي.

استخرجي الصواني من الفرن واتركي البسكويت حتى يفتر، بعد ذلك انقليه إلى رفوف التبريد ليبرد تماماً. عقب البرودة، قدمي البسكويت للإستمتاع بطعمه الشهي.

بعض النصائح للحصول على طريقة مضمونة

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