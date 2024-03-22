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متدورش وتتعب نفسك.. جبنالك اقوى هواتف الفئه مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G
تعتبر سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي A من بين أكثر الهواتف الذكية شعبية وانتشارا في العالم وها هي العلامة التجارية العملاقة تقدم هاتفا جديدا مثيرا ومبهرا ينضم إلى هذه السلسلة هاتف Samsung Galaxy A52s 5G، فما هي المواصفات الخيالية التي يتمتع بها هذا الهاتف الرائع دعونا نستعرض بعضها.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G
- يأتي هاتف Samsung Galaxy A52s 5G بشاشة Super AMOLED كبيرة بحجم 6.7 إنش، وبدقة عالية تبلغ 2400 × 1080 بيكسل. توفر هذه الشاشة صورا واضحة وحية بألوان غنية وعميقة مما يجعل تجربة مشاهدة الفيديوهات والتصفح على الهاتف أكثر إمتاعًا.
- يحتوي Samsung Galaxy A52s 5G على كاميرا رباعية مذهلة تتضمن عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل تمكن المستخدمين من التقاط صور بجودة عالية وتفاصيل دقيقة، بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الكاميرا عدسة تصوير واسعة الزاوية عدسة ماكرو عدسة تليفوتوغرافي لتلبية جميع احتياجات التصوير المختلفة.
مميزات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G
- يتميز Samsung Galaxy A52s 5G بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 778G الذي يوفر أداء سلس وسريع لتشغيل التطبيقات والألعاب بكفاءة عالية، كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت وذاكرة داخلية تصل إلى 256 جيجابايت مما يسمح بتخزين العديد من الملفات والتطبيقات بدون مشاكل.
- يتمتع Samsung Galaxy A52s 5G ببطارية كبيرة بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأداء الهاتف طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة شحنه بشكل متكرر.
- يأتي هاتف Samsung Galaxy A52s 5G بنظام التشغيل الأحدث من سامسونج One UI 3.1 الذي يجمع بين سلاسة الأداء وسهولة الاستخدام والعديد من الميزات الجديدة المفيدة.