دي عايزه جهاز جبار..شوف مساحة لعبة جاتا 6 الجديدة grand thift auto 6 +طريقة تحميل اللعبة الأصلية

مساحة لعبة جاتا 6 الجديدة يسأل عنها الكثيرين من عشاق اللعبة، فكما هو معروف للجميع أن اللعبة الشهيرة جاتا 6 أصبحت متاحة لأجهزة PS5 وكذلك Xbox Series X، وكان قد تمكن العرض التشويقي للعبة من تحقيق الأرقام القياسية وذلك بعد أن تجاوز عدد المشاهدات أكثر من 100 مليون مشاهدة وهو يزيد عن عدد مشاهدات العرض التشويقي للعبة جاتا 5 طوال مدة ال 12 عام الماضية، وفيما يلي سوف نجيب على أهم الأسئلة المطروحة وهي كم مقدار المساحة التي تستهلكها اللعبة عند تنزيلها.

مساحة لعبة جاتا 6 الجديدة

تعتبر مساحة لعبة جاتا 6 الجديدة أحد أكثر الأسئلة الشائعة في الوقت الحالي من عشاق لعبه جاتا 6، حيث أن اللعبة تحتاج إلى مساحة 200 جيجا بايت وذلك عند تنزيلها سواء على أجهزة PS5 وXbox Series X/S، وتعتبر هذه المساحة التخزينية كبيرة وعلى الرغم من ذلك فإن هذا لم يشكل مفاجأة للكثيرين حيث أن أغلب ألعاب الفيديو في الوقت الحالي تتطلب مساحة تخزين كبيرة ومن المتوقع أيضًا أن تكون الأرقام في الزيادة خلال الفترة المقبلة، ومن الجدير بالذكر أن الرسومات المذهلة التي ظهرت بالعرض الترويجي الخاص بلعبة جاتا 6 جعلت عشاق اللعبة يعتقدون أنها سوف تشتغل مساحة أكبر من المتوقع على القرص بالمنصات، حيث أن الإصدار السابق للعبة وهو جاتا جراند ثيفت أوتو 5 التي تم طرحها خلال عام 2013 استهلكت 100 جيجا بايت بمحرك الأقراص.

تحميل جاتا 6 لهواتف الاندرويد

إذا كنت ترغب في تحميل اللعبة الشهيرة جاتا 6 على جهاز الأندرويد لديك بمساحة مناسبة عليك في البداية اتباع الخطوات التالية: