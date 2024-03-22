” مبارك الجميع “…رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في منحة العمالة غير منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة

كشف أسماء المقبولين في منح العمالة غير منتظمة 2024، من أكثر الكلمات التي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي من قبل العديد من المواطنين المصريين، من أجل الحصول على المنح التي تقدمها القوى العاملة، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى دائما لمساعدة العمال والأسر المحتاجة ذات الدخل المحدود بهدف سد احتياجاتهم، ذلك أتاحت الوزارة لينك إلكتروني للاستعلام عن الاسماء المقبولين بعد مرحلة التسجيل، من خلال موقعنا الإخباري البديل موضحا خطوات الاستعلام وشروط استحقاق هذه المنح

أسماء المقبولين في منحه العمالة غير منتظمة 2024

قامت وزارة القوى العاملة بتوفير عدة مراحل حتى يتمكن المتقدمون من الحصول على هذه المنح، وفي مرحلة انتظار المتقدم لمعرفة القبول أو الرد من قبل الوزارة، يمكن للمتقدم الاستعلام عن أسماء المقبولين في منحه العمالة غير منتظمة 2024 من خلال الرابط الإلكتروني والخطوات التي يجب اتباعها كالآتي:

من خلال الدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة قم باختيار منحه العمالة غير منتظمة 2024. ثم قم بتدوين الرقم القومي واسم المتقدم والرقم السري بصورة صحيحة. ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلام.

شروط الحصول على منحه العمالة غير منتظمة

للحصول على منح العمالة غير منتظمة يشترط أن تنطبق عليه بعض الضوابط والشروط التي نصت عليها الوزارة والتي تتمثل فيه:

لكي تحصل على منحة العمالة غير منتظمة يشترط أن تكون مصري الجنسية ومقيم بصفه مستمرة.

ويشترط أيضا ألا يقل عمرك عن 18 عاما ولا يزيد عن 55 عاما.

يشترط أيضا أن يكون مسجلا وزاره القوى العاملة.

للحصول على منحه العمالة غير المنتظمة على المتقدم ألا يمتلك عقارات أو أصول قائمة الثمن مسجلة باسم المتقدم.

وفي حالة الاستعلام عن منح العمالة غير منتظمة برقم التليفون، خامه الوزارة بتوفير وتسهيل الاستعلام عن طريق الاتصال برقم الهاتف 142 التابع لوزارة القوى العاملة، أو الاتصال على رقم 19468 الخط الساخن التابع لوزارة القوى العاملة أيضًا.

الأشخاص المستفيدون من مساعدة العمال غير المنتظمة.

تم الكشف عن عدة فئات للعمالة غير المنتظمة في عام 2024 وهؤلاء العمال لا يستفيدون من البرامج الاجتماعية ولهم الحق في استفادة من الدعم المالي بقيمة 1000 جنيه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشمل هذه الفئات :-