HERE.. رابط تسجيل التكميلي التوجيهي وزارة التربية والتعليم الأردنية والشروط المطلوبة

ننشر لكم رابط تسجيل التكميلي التوجيهي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عن فتح باب استقبال طلبات التسجيل بالثانوية العامة في الدورة الصيفية للعام الحالي 2024، كما تم الإعلان عن الموعد المحدد بتسجيل التوجيهي المنزلي والنظامي اعتبارًا من يوم 11 مارس 2024 حتى يوم الخميس 21 مارس 2024، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر.

رابط تسجيل التكميلي التوجيهي

تيسيرًا على الطلاب قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عن رابط تسجيل التكميلي التوجيهي عن طريق الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية واتباع الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية من هنا .

ادخل بعد ذلك إلى قسم الامتحانات.

سجل كافة بياناتك الشخصية بطريقة صحيحة ودقيقة.

أدخل رقم الجلوس، ورقم الهاتف، والبريد الالكتروني في الخانات المخصصة لها.

قم باختيار المواد التي تريد التسجيل التكميلي لها.

انقر بعد ذلك على تبويب تسجيل.

قيمة رسوم التسجيل التكميلي التوجيهي

صرحت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم الأردنية أن قيمة رسوم التسجيل التكميلي التوجيهي على النحو التالي:

بلغت قيمة رسوم التسجيل التكميلي التوجيهي المنزلي والنظامي لكل المدارس الحكومي حوالي 20 دينار أردني.

بينما تصل قيمة رسوم التسجيل التكميلي المنزلي لطلاب المدارس الخاصة إلى حوالي 50 دينار أردني.

أما الطلبة غير المستوفين لمتطلبات النجاح وكذلك الراغبين في رفع المعدل ستكون رسوم التسجيل 20 دينار أردني بالإضافة إلى 10 دنانير لكل مبحث.

شروط التسجيل للامتحان التكميلي التوجيهي

وضعت وزارة التربية والتعليم بالأردن مجموعة من الشروط والضوابط عند التسجيل للامتحان التكميلي التوجيهي، وهي على النحو التالي:

يشترط أن يكون الطالب قد تقدم للثانوية العامة خلال العام الدراسي 2022، 2023.

يجب أن يكون الطالب قد حصل على معدل 40% فأكثر في المجموع العام للثانوية العامة.

كما يشترط حصول الطالب على معدل 50% فأكثر في أي مادة يرغب الطالب في إعادة امتحانها.

المستندات المطلوبة لتسجيل الطلاب بامتحان التكميلي

حتى يتم دخول الامتحان التكميلي بالاردن يجب تجهيز بعض المستندات الهامة والمتعلقة بكل طالب ومنها التالي: