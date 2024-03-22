بعد زيادة الفوائد..اعرف فايدة القروض في البنك الأهلي كام؟ وشروط الحصول على قرض من NBE

فايدة القروض في البنك الأهلي كام؟ يتساءل بعض الأشخاص في جمهورية مصر العربية عبر محرك البحث جوجل دائما على فايدة القروض المقدمة من قبل البنك الأهلي المصري،. وكم تبلغ هذه الفائدة في الفترة الأخيرة، وقد قررا بنكا الأهلي والمصري بوقف شهادة الإدخار مرتفعة العائد، وتتابعت بعدها باقي الأخرى الموجودة في الجمهورية بوقف القروض المرتفعة العائد، مثل بنك القاهرة أيضا الذي يقوم بطرح نفس العائد المقدم في البنكين الحكوميين.

فايدة القروض في البنك الأهلي كام؟

لاحظنا في الآونة الأخيرة كثرة التساؤلات حول قيمة فائدة القروض المقدمة من البنك الأهلي المصري في جمهورية مصر العربية، وكم تبلغ قيمتها، وكان الرد على كافة هذه التساؤلات كالتالي:

يتراوح سعر الفائدة على قروض البنك الأهلي وأيضا البنك المصري بضمان شهادات الإدخار الثابتة بين 14.25% و21% طبقا لنوعية العائد على الشهادة فتكون قيمة الفائدة 12.25% على الشهادة الخماسية، ولكن تتراوح قيمة الفائدة بين 16% و17.25% على الشهادات البلاتينية الثلاثية.

يبلغ الحد الأقصى لقيمة قروض البنك الأهلي إلى ثلاثة ملايين جنيه، ولكن يصل الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه، ويوفر البنك لكافة المواطنين المصريين مدة سداد ذهبية تصل إلى 12 عام.

ويستطيع العميل الحصول على قروض البنك الأهلي بطريقتين، حيث من الممكن الافتراض بضمان تحويل المرتب في هذه الحالة يبلغ الحد الأقصى نحو حوالي 2.500.000 مليون جنيه مصري بضمان تحويل المرتب، ولكن يصل إلى 3000000 مليون جنيه مصري بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

شروط الحصول على قروض البنك الأهلي

هناك مجموعة من الشروط والضوابط المحددة من قبل إدارة البنك الأهلي في جمهورية مصر العربية على كافة المواطنين الذين يرغبون في الحصول على القروض المقدمة من خلاله، وهذه الشروط تتمثل جميعها في النقاط التالية: