بكل سهولة وانت في بيتك .. طريقة استخراج الفيش الجنائي 2024 اون لاين عبر موقع وزارة الدخلية

كثير من المواطنين يهتمون بالبحث عن الوظائف في الهيئات الحكومية والمؤسسات وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى الحصول على فيش جنائي حتى يتم تقديمه في هذه الوظائف، لذا سهلت الوزارة إمكانية استخراج الفيش الجنائي عبر الأنترنت بكل سهولة وذلك لتوفير الوقت والجهد على جميع المواطنين.

طريقة استخراج الفيش الجنائي 2024 أون لاين

يمكنك أن تقوم باستخراج الفيش الجنائي عبر الإنترنت بكل سهولة من خلال الموقع الالكتروني والخطوات جاءت على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول أولا أن الموقع التابع لوزارة الداخلية عبر الانترنت.

بعد ذلك قم بتحديد قسم الأدلة الجنائية. ثم حدد صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

قم بتسجيل الدخول وأضف البيانات الشخصية الخاصة بك بشكل صحيح.

أضف باقي البيانات حتى تتمكن من استخراج الفيش والتشبيه بدون خطأ.

قم بالضغط على تسجيل الطلب ثم اضغط على استخراج الفيش الجنائي عبر الإنترنت.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة الدفع إلكترونيا وبعد ذلك سوف تتمكن من الحصول على الفيش بعد سداد المبلغ المطلوب.

ما هي شروط استخراج الفيش الجنائي 2024

يمكنكم الآن معرفة أهم الشروط المطلوبة للحصول على الفيش الجنائي وذلك من خلال الآتي:

ينبغي على المتقدم أن يتواجد داخل البلاد. بعد ذلك يجب أن يقدم المواطن الفيش الجنائي بنفسه أولا. يمنع نهائيا أن يتم تسليم الفيش والتشبيه إلا للشخص المتقدم. ينبغي أن يكون قام بتسجيل البصمات العشرية للطالب استخراج الصحيفة وذلك داخل الأحوال المدنية بالرقم القومي لمدة 15 يوما. أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري المفعول. يجب أن يكون لديه صور ٤*٦.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

في إطار التعرف على طريقة استخراج فيش وتشبيه أون لاين، يرجى العلم بأن وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية قد قامت بالإعلان عن الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل استخراج الفيش الجنائي والتي تتمثل فيما يلي :-

أحضار بطاقة الرقم القومي بالنسبة لأي شخص أكبر من 16 عامًا.

من الممكن استبدال البطاقة الشخصية بجواز سفر ساري المفعول.

إحضار صورة شخصية 6*4.

بالنسبة إلى الأجانب المقيمين داخل مصر فيجب عليهم إحضار بطاقة الإقامة الخاص بهم.

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.