هل يتم صرفها قبل العيد؟…حقيقة تبكير موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة الجديدة وفقا لوزارة المالية

بدء المواطنين بالتساؤل عن موعد صرف معاشات أبريل 2024 وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، حيث أن هناك بعض الأقاويل عن تبكير صرف المعاشات لشهر أبريل القادم، الذي يتضمن الزيادة الجديدة وهي الـ 15% التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الأوضاع المالية للمواطنين أصحاب المعاشات، وفي السطور التالية سنتعرف على الموعد الذي حددته الوزارة لصرف المعاشات مع التعرف على أماكن صرفها في جميع المحافظات.

موعد صرف معاشات أبريل 2024

أعلنت بعض المصادر بالهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أن لا صحة لتبكير موعد صرف معاشات أبريل 2024، وأن المعاشات سوف يتم صرفها في مواعيدها الرسمية بدايةً من 1 أبريل القادم حتى يوم الأحد الموافق 7 أبريل وتستمر لمدة 7 أيام حتى يتم السماح لجميع المواطنين بصرف معاشاتهم بحرية دون الزحام أمام ماكينات الصرف أو البنوك المصرية، كما أوضحت الوزارة أن لا حاجة لتبكير موعد الصرف لأن في كل الأحوال سيكون الموعد الرسمي والمحدد لصرف المعاشات قبل حلول عيد الفطر المبارك بأيام، وقد تم تحديد أماكن صرف المعاشات من الجهات التالية:

ماكينات الصرف الآلي.

البريد المصري.

منافذ شركات فوري.

المحافظ الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن معاشات أبريل 2024

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن كيفية الاستعلام عن معاشات أبريل وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

الضغط على أيقونة “صاحب المعاش”.

الضغط على “الخدمات التأمينية”.

اضغط على ” الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعلش”.

اكتب الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش.

اضغط على “استعلام”.

سوف تظهر جميع البيانات الأساسية لملف المعاش.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2024.

يمكن للمواطنين استلام معاشات شهر أبريل 2024 من عدة أماكن، من مما يلي:-

– منافذ شركة فوري.

– منافذ البريد المصرى.

– فروع بنوك والبنوك التجارية.

– عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM.

– أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.