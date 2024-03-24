أ”شوف اسمك” رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وشروط الحصول عليها

لقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الموجودة في دولة العراق بالإعلان عن استقبال فئة كبيرة من طلبات الحصول على البرنامج الخاص بالرعاية الاجتماعي، حيث أن هذا البرنامج أعلنت عن الوزارة من فترة بهدف مساعدة العديد من الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك بالاخص في فترات الغلاء التي تعيشها البلاد مؤخرا، لذلك هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون بصورة مستمرة في الفترة الأخيرة عن رابط الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للتمكن من الاستعلام عن الأشخاص المشمولين من الرعاية عن طريق رابط الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية يجب اتباع الخطوات التالية:

الذهاب الى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي.

أو الذهاب الى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

تحديد الوجبة المرغوب في الاطلاع عليها وبعدها النقر على خانة تحميل الكشوفات.

البحث عن الاسم المرغوب في الاستعلام عنه.

وبعد العثور على الاسم يحب أن يتأكد الشخص المستعلم من أن تاريخ الميلاد مكتوب بصورة صحيحة.

الشروط الخاصة بالتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

لقد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الموجودة بالعراق أنها ستوافق على الأشخاص الذين تنطبق عليهم عدد من الشروط ومنها:

يجب أن يكون الشخص المستفيد حامل للجنسية العراقية كما يجب عليه أن يكون مقيم في العراق بشكل مستمر.

لا يجب أن يكون له دخل ثابت.

لا يجب أن يقل عمره عن ثمانية عشر عام ولا يزيد عن ستين عام.

لقد تحدثنا عن رابط الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في مقالتنا تلك وتحدثنا عن كل ما يخص هذا الموضوع ومنها شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية.