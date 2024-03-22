pdf لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في كل محافظات العراق عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

تزايدت معدلات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من قبل العديد من المواطنين العراقيين الذين يرغبون في التعرف على الأسماء المستفيدين من هذه الوجبة، ويأتي ذلك نتيجة لرغبتهم في الاستفادة من هذه المنحة التي تعد جزءًا من سياسات الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة العراقية، وتعد هذه المنحة من الأشكال المهمة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة خصوصا بسبب تزايد الأعباء المالية وارتفاع الأسعار الناتجة عن الظروف العالمية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

اشترطت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الشروط والمعايير للقبول ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وهي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب على المتقدم أيضا أن يكون مقيمًا بشكل دائم داخل العراق.

لا يجب أن يقل عمر المتقدم بالنسبة للرجال عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

وأما العمر بالنسبة للنساء أيضا يتراوح ما بين 15 عامًا حتى 55 عامًا.

ومن خلال تلك الشروط تحدد الوزارة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 لكافة المواطنين العراقيين من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

انقر بعد ذلك على خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

أدخل بعد ذلك كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول المخصصة.

حدد بعد ذلك المحافظة التي ينتمي إليها المستعلم.

اختر الوجبة التي يرغب المستعلم بالاستعلام عنها.

انقر في الختام على كلمة “استعلام”، حيث ستظهر النتيجة على الفور إذا كانت متاحة بشكل رسمي، ويمكن تنزيلها بصيغة PDF للإطلاع عليها في أي وقت.

هذه الخطوات توضح الإجراءات اللازمة للاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية بطريقة دقيقة ومنظمة.

تشهد منصة مظلتي الإلكترونية خلال تلك اللحظات زيارات مكثفة من قبل المواطنين العراقيين المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية لمعرفة موعد صرف الوجبة السابعة التي طال انتظرهم لها والتي لم تعلن الوزارة بعد موعد صرفها ولم تكشف عن أسماء المقبولين بها حتى الآن.

حتى الآن لم يتحدد موعد الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من قبل الجهات المختصة، وسط توقعات بأن يتم الاعلان عن اسماء المشمولين وصرف راتب الرعاية الاجتماعية لهم قبل حلول عيد الفطر.