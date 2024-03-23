الحلقة 13.. حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024 وجميع القنوات الناقله بجودة عالية hd

ننشر لكم حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان، يعد مسلسل جعفر العمدة من المسلسلات التي حققت شعبية كبيرة جدًا ونجاحًا فائقًا وقت عرضه في رمضان 2023، وكان من المتوقع عرض الجزء الثاني منه خلال شهر رمضان الجاري، ولكن لم يكن هذا المسلسل ضمن مسلسلات رمضان هذا العام، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان

يتطلع الكثيرون لمعرفة حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان خاصةً بعد الجماهيرية الكبيرة التي حققها الجزء الأول من المسلسل، ومع بدء عرض مسلسلات رمضان 2024 اتضح عدم وجود مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني من بين خريطة مسلسلات رمضان هذا العام وقد قام المؤلف والمخرج محمد سامي بتوضيح سبب التأجيل حيث أنه قام بكتابة سبع عشرة حلقة منه ولكنه قام بتأجيله لرغبته في عرض جزء قوى ناجح مثل الجزء الأول من المسلسل، ولهذا فقد تم تأجيل فكرة الجزء الثاني منه، وقد أشار عن وجود عمل فني جديد يجمع بينه وبين الفنان محمد رمضان في رمضان القادم.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة

يدور مسلسل جعفر العمدة حول شخصية جعفر العمدة الشخص الثري الذي يمتلك العديد من شركات المقاولات، وله صراعات مع منافسيه، ومتزوج من ثلاث نساء، ويبحث عن ابنه الذي تم خطه من 19 سنة وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل جعفر العمدة الجزء الأول

يضم مسلسل جعفر العمدة الجزء الأول كوكبة من ألمع النجوم المصريين مثل:

هالة صدقي في دور والدة جعفر العمدة.

إيمان العاصي في دور دلال.

مى كساب في دور ثريا.

أحمد داش في دور ابن جعفر العمدة.

منة فضالي في دور نرجس.

زينة في دور عايدة.

منذر رياحنة في دور شوقي.

عصام السقا في دور نعيم.

دعاء حكم في دور نجاة.

ومن خلال تلك الأدوار المميزة، يعد مسلسل ” جعفر العمدة” الجزء الثاني واحدًا من الإنتاجات المتوقعة والمنتظرة في شهر رمضان للعام 2025.

كما يشارك العديد من الفنانين ومنهم منذر رياحنة، عصام السقا، وأيضًا فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، وكذلك سلوى عثمان، عماد صفوت، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد.