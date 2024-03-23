خلاص هانت وهتقبض .. تحديد موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 لجميع الموظفين بالزيادة 50%

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك وحلول العيد علينا وما يتطلب ذلك من شراء ملابس جديدة للعيد للأطفال فإن عدد كبير من الموظفين وأصحاب المعاشات يسألون عن حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر ابريل وذلك مساعدة من الحكومة في تخفيف العبء على المواطنين في هذه الأيام المباركة ومساعدة منها لتلبية حاجاتهم الضرورية ونوضح لكن من خلال الفقرات التالية حقيقية هذا الأمر فتابعونا.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024

أنتشر بين المواطنين شائعات عن تبكير موعد استلام رواتب شهر ابريل لهذا العام، وحتى لا ينساق المواطنون خلف الشائعات أوضحت وزارة المالية من جانبها حقيقة ذلك الأمر بأنه سوف يتم صرف المرتبات بدءًا من 21 ابريل ولمدة أقصاها خمسة أيام، أما عن موعد صرف المتأخرات فسوف يكون في أيام محددة وهي 4، 7، 8 من نفس الشهر.

بيان توضيحي لقيمة مرتبات أبريل لعام 2024 وموعد صرفها

للحد من الجدل الدائر في الشارع المصري أوضحت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 لكافة الموظفين، كما أوضحت ذلك في جدول لقيمة مرتب كل موظف تبعًا لدرجته الوظيفية على هذا النحو:

موظفي الدرجة السادسة قيمة راتبهم 6000 جنيه مصري فقط لا غير.

المواطنين من موظفي الدرجة الخامسة قيمة راتبهم 6500 جنيه مصري فقط لا غير.

موظفي الدرجة الرابعة قيمة راتبهم 7000 جنيه مصري فقط لاغير.

المواطنين من موظفي الدرجة الثالثة قيمة راتبهم 7500 جنيه مصري فقط لا غير.

موظفي الدرجة الثانية قيمة راتبهم 8000 جنيه مصري فقط لا غير.

المواطنين من موظفي الدرجة الأولى قيمة راتبهم تقريبًا 8200 جنيه مصري .

أما عن مديري العموم فتقدر رواتبهم تقريبًا بحوالي 9200 جنيه مصري.

أماكن صرف مرتبات شهر إبريل

منافذ شركة فوري.

منافذ البريد المصرى.

فروع بنوك والبنوك التجارية.

عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

هل سيتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024 قبل عيد الفطر؟

وفقًا لإعلان وزارة المالية، لن يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024 قبل عيد الفطر المبارك، بل سيتم الصرف بعد انتهاء العيد بحوالي 9 أيام.