زيادة 200 ألف على الرواتب.. “المالية العراقية” تزف بُشرى سارة حول سلم رواتب الجديد بالزيادات

قامت وزارة المالية العراقية، بالتشديد على جميع المؤسسات والدوائر الحكومية بسرعة إرسال باقي جداول الموازنة الأخيرة الخاصة بجميع الموظفين، حيث إنه تم استقبال عدد من المؤسسات وإحصاء الزيادات الجديدة لهم، لكن ما زال الأمر مستمرًا في إحصاء باقي الموظفين، ليتم الإنتهاء منهم وسرعة توزيع جميع الرواتب عليهم في أقرب وقت، خاصة بعد أن تأخر بشكل كبير إلى الأن.

زيادة رواتب الموظفين في العراق

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن الزيادات الجديدة التي تم تطبيقها من مجلس الوزراء العراقي تراوحت من 100 إلى أكثر من 300 ألف دينار عراقي وفقًا للدرجات الوظيفية المعتمدة وكذلك عدد سنوات الخبرة، إضافة إلى أن الدرجة الأولى ستحصل على مليون و200 ألف دينار عراقي وذلك لـ11 سنة خبرة، بعد أن كانت تحصل على مليون وكسور، إضافة إلى أن الوزارة حريصة على توزيع هذه الزيادة في أقرب وقت من اجل ان يتمكن جميع الموظفين من الحصول عليها.

جهة وزارة المالية التنفيذية

وأوضحت وزارة المالية، أنها الجهة التنفيذية التي تقوم بتوزيع الرواتب والعمل كذلك على تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا مثل مجلس الوزراء العراقي، وكذلك مجلس النواب، اللذان يقومان بالتشريع في سلم الرواتب الجديد، بما يضمن حصول كافة المواطنين على رواتبهم بالزيادات المقرة من قبل الجهات المعنية في دولة العراق، وذلك في الأيام القليلة المقبلة.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين العراق

هناك بعض الخطوات لكي تتمكن من الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق، وفقًا لما يلي:-