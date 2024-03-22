هـــنا “اعرف قبل ما تقدم” شروط الحصول على سيارة المعاقين 2024 وهذه هي الفئات المستحقة

شروط الحصول على سيارة المعاقين 2024، أصبح الحصول على سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة من المواضيع الهامة والبارزة في الفترة الراهنة، حيث قدمت الحكومة للأفراد المعوقين سيارات خاصة معفاة من الرسوم الجمركية، ولذلك يسعى الكثير من هؤلاء الأشخاص لمعرفة معايير وشروط استحقاق هذه السيارات، وكذلك الفئات التي يحق لها الاستفادة منها.

شروط الحصول على سيارة المعاقين 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من شروط الحصول على سيارة المعاقين 2024، ويجب على ذوي الاحتياجات الخاصة الامتثال لهذه المعايير، وتتضمن الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ملكية السيارة يجب أن تسجل باسم الشخص ذي الإعاقة وفق اتفاقية رسمية.

تقديم وثيقة طبية من المجلس الأعلى تحدد نسبة ونوع الإعاقة.

لا يسمح ببيع السيارة قبل مرور خمس سنوات.

لا ينبغي أن تزيد سعة محرك السيارة عن 1600 cc.

يحوز المتقدم على بطاقة الخدمات المتكاملة.

ألا يقل عمر الشخص ذو الإعاقة عن 18 عامًا.

تقديم إثبات يؤكد قدرته المالية.

بعد استكمال الشروط المطلوبة، على الأشخاص ذوي الإعاقة التقدم بطلباتهم من هنا، وهو الموقع الذي وضع خصيصًا لاستلام طلبات الحصول على سيارات مخصصة للمعاقين.

الفئات التي يحق لها الاستفادة من سيارات المعاقين

يمكنكم الآن التعرف على الفئات المستحقة الحصول على سيارة المعاقين 2024، والتي تتمثل في التالي:-

الأشخاص الذين عانوا من بتر جزء من أطرافهم أسفل المرفق. من يعانون من مشكلات في الأطراف السفلية، كالبتر التام لأحد الأطراف أو التعرض لتشوهات في هذه الأعضاء. أصحاب الشلل الجزئي وقد تتفاقم هذه الحالات لتصل إلى مرحلة الشلل التام. اللذين تعرضوا لكسور في أطرافهم السفلية واجهوا صعوبة في الحركة نتيجة لذلك. من يواجهون مشكلة سقوط القدم، نتيجة لتعرضهم لالتهابات أثرت على العصب. ضعاف البصر أو الغير قادرين على الرؤية. في حالة فقدان الرؤية بإحدى العينين، إلى جانب وجود ضعف ملحوظ في العين الثانية. اللذين يعانون من فقدان السمع بكلتا الأذنين أو من يعانون صعوبة بالغة في السمع. ينطبق الأمر أيضاً على الأشخاص الذين لديهم إعاقات ذهنية بغض النظر عن مستوى الإعاقة، سواء كانت متوسطة الشدة أو الحادة.

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