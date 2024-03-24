“100.000 دينار عراقي“ كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق بعد الزيادة الجديدة mof.gov.iq وزارة المالية العراقية

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق، يجب العلم أن راتب التقاعد من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة لكبار السن وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية ومساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار، والجدير بالذكر أنه من المقرر وجود زيادة لرواتب المتقاعدين وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات الاستعلام عن الراتب.

سلم رواتب المتقاعدين

وفقا لما صرحت عنه الجهات المعنية أنه سوف يتم زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة مالية تصل حتى 100 ألف دينار وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، ولكن يجب العلم أن تلك الزيادة لم يتم تطبيقها على الأشخاص الذين رواتبهم أكثر من مليون دينار، ومن المقرر أن تكون الرواتب الجديدة كالتالي:

الأشخاص الذين رواتبهم 600.000 دينار سوف تصبح بعد الزيادة 700.000 دينار.

المتقاعدين الذين كانت رواتبهم 650 ألف دينار سوف تصبح بعد الزيادة 750 ألف دينار.

زيادة رواتب المتقاعدين من 700 دينار ألف إلى 800 ألف دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

لجميع المتقاعدين الذين يرغبوا في الاستعلام عن الرواتب الخاصة بهم يجب اتباع الخطوات التالية: