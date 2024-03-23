“منصة مظلتي” رابط تحميل كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة 2024

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق من الأمور التي تزايد عليها البحث في الفترة الراهنة حيث يرغب العديد من المتقدمين العراقيين والعراقيات الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لذلك تزايد عليها البحث بشكل مستمر كما أعلنت وزارة العمل العراقية بأن اختيار تلك الأسماء يكون بتوفير جميع الضوابط والشروط اللازمة لذلك سوف نوضح لكم جميع الضمانات اللازمة للحصول على الدعم المقدم من الوزارة وبسبب عدم إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية النتيجة أصبح هناك أيضاً بحث عن طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين للاستعانة بها في حالة ظهور النتيجة من قبل الوزارة.

ما هي شروط قبول طلب دعم الرعاية الاجتماعية

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية متاح الآن عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عموم العراق كما هو من أهم البرامج المقدمة للأفراد ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات كما يلي بكل التفاصيل:

يشترط توفير كافة الضمانات ومنها الحصول على الجنسية السعودية مع توفير الهوية العراقية سارية المفعول.

توفير دخل شهري لا يتجاوز الحد المانع لصرف دعم الرعاية الاجتماعية.

كذلك توفير أثبات الإقامة الدائمة في عموم دولة العراق.

العمر المناسب للتقديم الذي يتراوح ما بين 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام.

كذلك العمر المناسب للتقديم يتراوح من 15 إلى 55 عام للنساء فقط لا غير.

لابد من توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في دولة العراق.

توفير أثبات بجميع المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في موعدها بموافقة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

رابط استخراج نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعية

في الآونة الأخيرة وزارة العمل العراقية وفرت خدمات إلكترونية عديدة ومنها خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لكي يتم الإطلاع على النتائج بتلك الطريقة في عموم العراق في حالة إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية النتيجة النهائية لذلك إليكم اليوم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في عموم العراق لجميع المحافظات العراقية كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الفترة الحالية:

الدخول بحسابك على منصة مظلتي الإلكترونية.

عليك تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لمنصة مظلتي الإلكترونية في دولة العراق.

ثم بعد ذلك عليك اختيار طلب الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك عليك اختيار تعبئة نموذج الاستعلام وتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

عليكم بعد ذلك الضغط على زر الاستعلام وسوف تظهر لك تفاصيل النتيجة النهائية.

ويمكن بعدها تنزيل كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في حالة ظهورها مع تحديد المحافظة المراد البحث عنها وتحديد الوجبة السابعة عند ظهورها.

كذلك يمكن استخدام تلك الطريقة الصحيحة بالخطوات في حالة ظهور النتيجة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

الأوراق اللازمة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية