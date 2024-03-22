وزارة العمل..”PDF شوف اسمك”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في كل محافظات العراق

يترقب العديد من المواطنين الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 إذ يعد هذا الدعم الذي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نقطة ضوء مهمة للأفراد الذين يعانون من الفقر والحاجة حيث يكون هذا الدعم حافزًا قويًا يساعد الأسر على التغلب على الصعوبات الاقتصادية ويسمح لهم بالعيش بكرامة، ويستهدف هذا النوع من المساعدات الفئات المستحقة مثل الأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة والمحتاجين الآخرين، ويمثل هذا الإعلان بالنسبة للمستفيدين مصدرًا للأمل للكثير من الأسر في مصر حيث ينتظرون بفارغ الصبر الدفعة الأخيرة من المساعدات الاجتماعية، والتي قد تخفف بعض الأعباء عن كاهلهم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

لم يتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حتى وقتنا الحالي ولكن تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجد على مراجعة جميع الطلبات التي تلقتها من المواطنين الذين يسعون للاستفادة من هذا الدعم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القوائم في الأيام القادمة، يذكر أن الوزارة قد حددت شروطا يجب توافرها للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم حيث يتم قبول الطلبات وفقا لهذه الشروط:

أن ينتمي المتقدم إلى الجنسية العراقية.

ألا يتجاوز عدد أفراد الأسرة الخاصة بالمتقدم عن 4 أفراد.

أن يكون عمر المتقدم مابين 15 و55 عامًا للنساء، وما بين 18 و60 عاما للرجال.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يستطيع كافة المواطنين التحقق من قبولهم ببرنامج الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة من خلال الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي تتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة مظلتي.

حدد بعد ذلك خدمة الرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة.

انقر بعد ذلك على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024.

أدخل بعد ذلك رقم الدفعة والوجبة التي ترغب في البحث عنها.

تخير المقاطعة التي تنتمي إليها.

انقر على الاستعلام.

انتظر لحظات حتى يتم تحميل القوائم الخاصة بالمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

وتحقق من القوائم من خلال البحث عن اسمك في هذه الملفات، وإذا وجدت اسمك ضمن القوائم فهذا يعبر عن أحقية استحقاقك لبرنامج الدعم الاجتماعي.

هناك توقعات بأن تعلن وزارة العمل العراقية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قريبا، على أن يتم تحميل الكشوف عبر المواقع الرسمية، ليتم الاستعلام عنها بشكل الكتروني، فيما سيتم تحديد موعد الصرف قريبا وفقا لعدد افراد الاسرة.

مازلنا نتابع معكم أعزائي المواطنين العراقيين لحظة بلحظة أخر أخبار الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية لنخبركم بكل ما هو جديد، وحتي هذه اللحظة لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الاخيرة، ولكن كل التوقعات والتكهنات تؤكد انها قد اقتربت بشدة فتابعونا.