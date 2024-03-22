طريقة عمل بسبوسة العشر دقائق مرملة ودائبة أجمل حلويات رمضان

بسبوسة العشر دقائق من الحلويات سريعة التحضير ولا تتطلب سوى بضع دقائق، ومكوناتها بسيطة للغاية تجعلنا نقوم بتحضير حلوى لذيذة وشهية بكل سهولة، كما تعد من ألذ أنواع الحلويات الشرقية التي تقدم في المناسبات والأفراح وأعياد الميلاد وخلال شهر رمضان، وكثير من الأطفال يرغبون في تناولها بشكل دائم، ومن خلال موقع البديل الإخباري، سوف نتعرف على طريقة عمل بسبوسة العشر دقائق بدون بيض أو دقيق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل بسبوسة العشر دقائق

تتكون البسبوسة من عدة مكونات بسيطة تجعلنا نقوم بعملها بكل سهولة وبخطوات سريعة وسوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب من السكر.

كوب من الزيت.

٢ كوب من السميد.

كوب من جوز الهند.

كوب من اللبن الساخن.

رشة من الملح.

كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب من الشربات البارد ثقيل القوام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسبوسة العشر دقائق بخطوات سهلة وبسيطة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء عميق ونخلط المكونات الجافة السكر، والسميد، وجوز الهند، ثم نقلبهم جيدًا.

نقوم بإضافة الزيت، والحليب الساخن، والزبادي للخليط، ثم نقلب حتي تختلط مع بعضها البعض.

بعد ذلك نضيف الفانيليا ورشة الملح، ثم نضيف البيكنج بودر ونخلط المكونات جيدًا حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.

نسكب الخليط في صينية فرن مناسبة مدهونة بالزبدة مع مراعاة توزيع الخليط بشكل جيد داخل الصينية كلها.

طريقة تسوية بسبوسة العشر دقائق

نقوم بوضع صينية البسبوسة داخل فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة حوالي ١٨٠درجة مئوية، ثم تتركها لمدة 15 دقيقة حتي نحصل على اللون الذهبي من أعلى ومن أسفل، ثم نخرجها من الفرن ونسكب عليها الشربات البارد مباشرةً، ونتركها حتي تتشرب الشربات وتصبح طرية، ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل شربات البسبوسة

نقوم بإحضار وعاء ونضع به 2 كوب من السكر، ونضيف عليهم كوب من الماء مع القليل من عصير الليمون ونقلب المكونات مع بعضها جيداً، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي لمدة 10 دقائق، بعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار ويترك حتى يبرد، نقوم بوضع الشربات في درجة حرارة المطبخ حتى نحصل على شربات ثقيل القوام.