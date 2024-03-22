“احسب قبضك بعد الزيادة” زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024.. أخبار سارة

تحمل القرارات المتخذة من جانب الحكومة الجزائرية أخبارًا سارة لجميع المستفيدين بإصدار قرار زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 في سبيل التحسين من الوضع الاقتصادي خاصة في ظل الظروف الراهنة، ونوضح لكم من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بتلك الزيادة الجديدة ونذكر قيمة الرواتب بعد الزيادة.

زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

أصدرت الحكومة الجزائرية قراراً هامًا بشأن زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 حيال إيداع الرواتب للمستفيدين وذلك بدءًا من مطلع مايو 2024 حيث جاري تطبيق القرار والعمل على إطلاقه في اليوم المحدد، ومن الجدير بالذكر أن الهيئة اختصت باتخاذ قرار الزيادة الذي تتراوح قيمته بمعدل 5% حتى 2% على أن يكون فيه دعمًا للمتقاعدين في ظل الظروف والمعوقات الصعبة التي نشهدها.

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

تشير وزارة الضمان الاجتماعي في إطار الحديث عن الزيادة المعلن عنها والتي وفقًا لها يرغب المستفيدين من الاستطلاع على تفاصيل هذا القرار ومعرفة قيمة الرواتب المتقاضاة خلال الفترة المقبلة بعد الزيادة الجديدة، وتوفر الهيئة الخطوات اللازمة للاستعلام عن قيمة تلك الزيادة عبر ما يلي:

زيارة موقع المؤسسة الوطنية لوزارة الضمان الاجتماعي من هنا .

. وبتسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يتبعها الانتقال إلى قسم معاشات المتقاعدين.

ثم انقر على استعلام لتظهر لك كافة التفاصيل.

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

أعلنت وزارة العمل والتشغيل عن قيمة زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 والتي تأتي على النحو التالي:-