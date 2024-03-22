طريقة عمل فطائر السمسم الهشة بمكونات اقتصادية بالمنزل

تعتبر فطائر السمسم من أنواع المخبوزات القطنية الهشة التي تتميز بمذاقها الشهي، وهي تتميز بقوامها الإسفنجي الجميل، كما تتميز بسهولة تحضيرها مما يجعل الأمهات يقومونا بصنعها بكل سهولة بدل من شرائها من المخابز بسعر غالي، كما نجد الكثير من الأطفال يفضلون تناولها على وجبة الفطار مع كوب من الشاي أو الحليب الساخن، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل فطائر السمسم الهشة بمكونات اقتصادية.

مكونات عمل فطائر السمسم الهشة

عند صنع الفطائر بالمنزل يفضل إحضار هذه المكونات سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نصف كيلو من الدقيق

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

٢بيضة.

كوب وربع من الماء الدافئ.

٢ملعقة كبيرة من الزيت.

للتزيين

سمسم.

للوجه

صفار بيضة.

ملعقتين من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر السمسم الهشة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ينخل الدقيق جيدا ثم نضيف عليه الخميرة، والسكر، والملح ونقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة البيض للخليط والزيت ونقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة ناعمة. نغطى العجينة ويترك في مكان دافئ حتي تختمر ويتضاعف حجمه.

طريقة تشكيل فطائر السمسم

نقوم بتقطيع العجينة إلي أجزاء صغيرة ثم نشكل كل جزء على شكل كرة، نغطي كرات العجين ونتركها ترتاح قليلاً، ثم نفرد كرة من الكرات باليد عل شكل دائرة، نقوم بلف كرات العجين على شكل رول ونلصق الأطراف جيداً مع بعضها، ثم نغلقها على شكل دائرة، ثم نقوم برص دوائر العجين في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، ثم نغطيها ونتركها حتي تختمر مرة أخرى، ثم نقوم بخلط صفار البيض مع الحليب، بعد ذلك نقوم بدهن وجه الفطائر بالخليط ونرش السمسم عليها، ثم نقوم بخبز الفطائر على درجة حرارة ٢٠0مئوية، حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

نصائح عند عمل خبز السمسم

خبز السمسم جميل وشهي ولكن توجد بعض النصائح البسيطة التي تجعلنا نقوم بتحضيره في البيت مثل المخابز سوف نتعرف عليها، من الأمور الضرورية نخل الدقيق قبل الاستخدام حتى نتخلص من التكتلات التي توجد بالدقيق، عدم ترك العجين في الهواء حتى لا يجف ويفضل وضع قطعة من القماش عليه قبل التشكيل، ترك العجين يختمر مدة كافية حتى نجعل قوامه هش وخفيف.