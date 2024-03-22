هـذه أفضل هاتف من أوبو في 2024 : من حيث الكاميرا فئة متوسطة وسعر جبار وبسيط

أفضل هاتف من أوبو هو ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص، حيث تعمل شركة أوبو كافة جهودها حتى تبقا من الشركات الأولى واستطاعت أن تحظى بمكانة كبيرة في السوق العالمية والمحلية خلال السنوات الماضية واستطاعت أيضا أن تتحول لتكون من أكبر العلامات التجارية داخل السوق المصرية وذلك وفقا لإصدارات هواتفها الحديثة ويتميز هاتف اوبو بكاميرته الجيدة، حيث تقدم شركة أوبو أفضل هواتف لعام 2024 حيث قدمت تشكيلة فريدة من نوعها وسوف نوضح لكم تلك الهواتف من خلال المقال التالي

أفضل هاتف من أوبو

تقدم شركة أوبو مجموعة كبيرة من الهواتف الرائدة والتي تعتبر أفضل هاتف من أوبو، و حققت مبيعا كبيرا في الأسواق بسبب سعرها المناسب إلى جانب التقنيات العالية وسوف نتعرف على أفضل الهواتف من خلال النقاط التالية .

هانفoppofind x5 pro يكون قياس الشاشة حوالي 6.7 بوصة، تأتي بدقة 3216 × 1440.

معدل التحديث الخاص به 120 هيرتز.

تكون قوة السطوع حوالي 1300 شمعة.

ياتي الهاتف بإصدارين إصدار 8 و 12 جيجا بايت.

يأتي بسعتين ذاكرتين عشوائيتين حوالي 256 و512 جيجابايت.

سعر الهاتف لم يتوفر الهاتف في الأسواق بشكل رسمي لكنه يتوفر في السوق العالمية بسعر 769 دولار.

تكون البطارية الخاصة بي 5000 مليم أمبير .

يقوم بتدعيم الشحن السريع بقوة 80 واط.

يكون نظام التشغيل الخاص بها أندرويد 12 ويمكن أن يتم تطويره إلى اندرويد 13.

أفضل هاتف أوبو رينو 8

صدر عام 2022 وهو أفضل هاتف من أوبو الذي يمثل الفئة المتوسطة من أوبو يكون له الكثير من المواصفات القوية وهي.

تكون الشاشة بقياس 6.7 بوصة .

يضم ذكراتين عشوائيتين وهم 8 أو 12 جيجا بايت.

تكون سعة البطارية حوالي 4500 مللي امبير.

يؤيد الشحن السريع بقوة 80 واط.

يكون نظام التشغيل الخاص به أندرويد 12 .

تكون الكاميرا الرئيسية الخاصة به بدقة 50 ميجا بكسل و الثانية 2 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة الخاص بتصوير السيلفي بدقة 32 ميجا بكسل.

هواتف اوبو الجديدة هاتف Oppo reno 11

يعتبر هاتف Oppo reno 11 من هواتف اوبو الجديدة، والذي يتميز بمواصفات قوية وتصميم يليق مع كافة الاذواق، ومن اهم مميزات هاتف أوبو رينو 11 ما يلي: