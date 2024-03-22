متجيش تعيط وتقول مكنتش اعرف.. وقف المعاشات 2024لهذه الفئات.. خلي بالك لتكون منهم..!!

هناك العديد من الحالات التي قد تؤدي إلى اسقاط المستفيدين من المعاشات في مصر، وهذا يمكن أن يكون نتيجة للعديد من العوامل القانونية والاجتماعية التي تؤثر على حقوق المتقاعدين، وهذا يتطلب الالتزام بالشروط والضوابط المحددة وتجنب السلوكيات التي قد تؤدي إلى اسقاط المعاش، يجب على المستفيدين من المعاشات في مصر أن يكونوا حذرين ويتبعوا القوانين والتعليمات الخاصة بحقوقهم، لكي يتجنبوا اسقاطهم من المعاشات وضياع حقوقهم المالية، وفيما يلي سنتناول بعض الحالات التي تؤدي إلى اسقاط المستفيدين من المعاشات في مصر.

ما هي حالات إسقاط المعاشات 2024

الحالة الأولى: في الحالات التي يتوفى فيها المتقاعد، يجب إيقاف صرف المعاش فورا بعد الوفاة.

الحالة الثانية: فيما يخص معاش الأرملة أو المطلقة، يتم إيقاف صرف المعاش نهائيا عند زواجها.

الحالة الثالثة: يتوقف صرف المعاش إذا تم تأكيد وجود أنشطة تجارية أخرى تجلب أرباحا كبيرة للمتقاعد.

الحالة الرابعة: إذا حصل المستفيد على دخل حكومي إضافي أو بدأ بممارسة أي عمل، يتوقف صرف المعاش.

الحالة الخامسة: يتوقف صرف المعاش عند بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، باستثناء الحالات التي تشمل وجود عجز عن الكسب أو انتهاء حالة العجز.

الحالة السادسة: المعاش يستمر في صرفه حتى بلوغ الطالب سن السادسة والعشرين أو حتى نهاية السنة الدراسية، تبعا للحدث الذي يأتي أولا بين العمل أو بلوغ سن السادسة والعشرين.

وقف المعاشات

تقدم الحكومة بعض النصائح الهامة للمواطنين لضمان استمرارية المعاش، منها: