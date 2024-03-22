“هُنــــــا moi.gov.iq“ أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 في عموم العراق+ شروط التسجيل

أعلنت الحكومة العراقية عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 والتي تعتبر من أبرز المساعدات التي تقدمها الحكومة للأسر الفقيرة في الدولة وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على مواطنيها وتوفير حياة كريمة لهم وتلبية الاحتياجات الأساسية التي يحتاجونها، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الدعم وفق مجموعة من الضوابط وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024

للاستعلام عن أسماء المقبولين في نقل النفوس يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية في العراق.

من القائمة الموضحة يرجى النقر على خانة نقل النفوس.

قم بالضغط على زر استعلام.

يجب إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمستفيد.

أخيرا بمجرد النقر على كلمة استعلام سوف يظهر ملف شامل لجميع أسماء المقبولين في مختلف المحافظات.

ما هي شروط التسجيل في نقل النفوس بالعراق؟

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في نقل النفوس وهي:

يشترط أن يكون المتقدم غير مالك لآي أملاك باهظة الثمن.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يشترط على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل مستمر.

يجب أن يكون لدى المتقدم بطاقة وطنية سارية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في نقل النفوس

عند الرغبة في التسجيل في برنامج نقل النفوس يجب تحضير الأوراق التالية: