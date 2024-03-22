«مافيش احسن واسرع من كده»… مواصفات هاتف Realme Note 50.. هاتف كل الغلابة

يمثل هاتف Realme Note 50 أحدث إصدارات شركة Realme التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المنافسة في سوق الهواتف الذكية في الوقت الحالي يأتي هاتف Realme Note 50 بمواصفات قوية ومميزات مثيرة تجعله خيارا جيدا لمن يبحثون عن هاتف ذكي متطور.

مواصفات هاتف Realme Note 50

تمتاز شاشة Realme Note 50 بحجم كبير يبلغ 6.7 بوصة، مما يوفر تجربة تصفح مريحة وشاشة عرض واسعة لعرض المحتوى بدقة عالية، كما أن الشاشة مزودة بتقنية AMOLED التي تضمن ألوان حية وسوداء عميقة وزوايا عرض واسعة للاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والصور.

من ناحية الأداء، يأتي Realme Note 50 بمعالج MediaTek Dimensity 1200 القوي الذي يضمن سلاسة التشغيل والأداء الرائع في معظم التطبيقات والألعاب الحديثة، كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة كبيرة تصل إلى 12 جيجابايت لتشغيل عدة تطبيقات بسلاسة ودون تأخير.

أما بالنسبة لقدرة التخزين، فيأتي Realme Note 50 بخيارات تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، مما يتيح للمستخدم تخزين الكثير من الملفات والبيانات دون قلق من نفاد المساحة.

أهم مميزات هاتف Realme Note 50

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 3.0 التي توفر تجربة استخدام سلسة ومميزة. كما يتضمن Realme Note 50 مجموعة من الميزات المثيرة مثل قارئ بصمات الأصابع في الشاشة، وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل لالتقاط صور عالية الجودة، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 65 واط. بالنسبة للتصميم، يأتي Realme Note 50 بتصميم أنيق ومودرن مع إطار معدني وزجاج Gorilla Glass من الجهتين، مما يوفر حماية إضافية للهاتف ويضفي مظهرا أنيقا وجذابا.

مميزات هواتف ريلمي

هواتف ريلمي تتميز بعدة ميزات، بما في ذلك: