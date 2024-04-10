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“اسمك هُنــــا“ كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة السابعة في جميع عموم العراق منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
يبحث عدد كبير من المستفيدين عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي تعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للأسر المعوزة داخل الدولة وهو عبارة عن وجبات غذائية يتم توفيرها لهم من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الدعم وفقا لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
وفقا لما أعلنت عنه وزارة العمل في العراق أنه اقترب موعد صرف الدفعة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية، للاستعلام عن أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة يجب اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل في العراق.
- قم بالنقر على خانة قائمة الأسماء المقبولة في الرعاية الاجتماعية.
- يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة.
- يتطلب إدخال رقم البطاقة الشخصية.
- أخيرا بمجرد النقر على زر استعلام سوف يظهر ملف يضم جميع أسماء المستحقين.
ما هي شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024
قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم وهي:
- يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.
- يشترط أن يكون المتقدم ليس لديه راتب شهري ثابت.
- يجب على المتقدم التواجد داخل العراق بشكل دائم.
- عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك ثمينة.
- إذا كانت المتقدمة من فئة السيدات يجب أن يتراوح عمرها مابين 15 عام وحتى وحتى 55 عام.
- بينما إذا كان المتقدم رجل يجب أن يتراوح عمره مابين 18 عام وحتى 60 عام.