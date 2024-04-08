“هُنـــــا عدل 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑“ شروط التسجيل في سكنات عدل 3 inscription aadl dz 2024 وخطوات التسجيل خطوة بخطوة

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن سكنات عدل 3 وذلك بعد النجاح الذي شهده مشروع عدل 1 و 2 ووفقا لما أعلن عنه محمد طارق وزير السكن أنه اقترب موعد فتح التسجيل على الوحدات السكنية كما أنه أعلن أيضا عن الأماكن التي سوف يقيم بها المشروع وأوضح أن تلك الوحدات سوف تكون جاهزة بعد سنة ونصف، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا رابط التسجيل على الوحدات وسوف نوضح لكم أيضا الوثائق المطلوبة عند التقديم.

سكنات عدل 3

يجب العلم أن سكنات عدل تعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين وذلك لأنها تساعد المواطن في الحصول على سكن خاص به وتوفير حياة مستقرة له، كما أنه يتم تسديد قيمة الوحدات على شكل أقساط وذلك تخفيفا للأعباء الاقتصادية، لحجز وحدات عدل يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوكالة عدل.

يتطلب إدخال رقم التعريف الوطني الخاص بالمتقدم وذلك من أجل التحقق من حالة المتقدم وهل استفاد من الوحدات قبل ذلك أم لا.

يرجى ملء النموذج الخاص بالمشروع.

قم بتسديد الرسوم المحددة، ويجب عليك طباعة الإيصال والاحتفاظ به.

أخيرا قم بالنقر على زر إرسال الطلب وانتظر حتى تتم عملية المراجعة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب إرفاقها عند التسجيل على سكنات عدل وهي: