“الحجز مُتـــاح الآن nid-moi.gov.iq“ رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق مديرية الشؤون الوطنية

أكدت وزارة الداخلية في العراق على سرعة حجز البطاقة الوطنية 2024 وذلك لأنه سوف يتم استخدامها في جميع المعاملات الرسمية داخل الدولة في الفترة القادمة، ولأن الحكومة تسعة نحو راحة المواطنين دائما قامت بإنشاء موقع إلكتروني يمكنك من خلاله حجز البطاقة وذلك بدلا من الذهاب إلى المديرية وذلك يعد توفيرا للوقت والجهد، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

حجز البطاقة الوطنية 2024

يمكنك الآن بكل سهولة ويسر حجز البطاقة الوطنية الموحدة من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية الشؤون الوطنية في العراق. من القائمة الموضحة يرجى الدخول على خانة الخدمات الإلكترونية. قم بالنقر على زر حجز موعد للحصول على البطاقة. يرجى إدخال رمز التأكيد الذي سوف يظهر أمامك على الشاشة. قم بملء النموذج الخاص بحجز البطاقة. سوف يظهر لك المواعيد المتاحة يجب عليك اختيار الموعد المناسب لك. يجب عليك طباعة الإيصال والاحتفاظ به. يرجى إرسال جميع الوثائق المطلوبة وتسديد المصروفات المتعلقة بالبطاقة.

رابط الاستعلام عن البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن موعد استلام البطاقة والتي تكون كالتالي: