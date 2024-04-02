“قدم حالا هُنــــــا“ رابط استمارة التعيين لخريجي طب الاسنان 2024 بالعراق soft.moh.gov.iq والشروط المطلوبة

يتساءل عدد كبير عن استمارة التعيين لخريجي طب الاسنان والتي قامت بإطلاقها وزارة الصحة في العراق وذلك من أجل مساعدة الخريجين في الحصول على عمل ثابت وذلك يعتبر من أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين والغرض من ذلك توفير حياة اقتصادية أفضل لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم التسجيل وفقا لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

استمارة التعيين لخريجي طب الاسنان

وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة أنه سوف يتم قبول الطلبات بداية من يوم 20 من مارس وسوف يستمر في القبول لمدة خمسة عشر يوم وذلك لينتهي يوم 3 من أبريل 2024، كما أوضحت أنه يمكن التقديم من قبل الخريجين لعام 2022-2023، للتسجيل على الوظائف يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكلية الطب العام. يرجى إدخال البيانات المطلوبة بدقة. ثم بعد ذلك يتطلب إدخال الرمز المرئي الظاهر على الشاشة. أخيرا بمجرد الضغط على زر تم سوف يتم إرسال الطلب للمراجعة.

ما هي شروط التعيين لخريجي طب الأسنان بالعراق؟

قامت الوزارة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل ملء استمارة التعيين وهي:

يشترط أن يكون المتقدم لم يتم تعيينه قبل ذلك في الجهات التابعة لوزارة الصحة.

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس طب الأسنان معتمد.

يجب أن يكون المتقدم لائق صحيا.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والمقابلات.

الأوراق المطلوبة للتعيين في وظائف طب الأسنان