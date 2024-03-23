تعرف الآن علي.. الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين 2024 وفقا لـ وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين في الآونة الأخيرة عن الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين، حيث تقدم الدولة المصرية إعفاءات جمركية ضخمة على سيارات المعاقين، ومن ثم ذلك لمساعدتهم على التعايش بشكل طبيعي، وأيضًا تسهيل عملية الحركة من مكان لآخر، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين

يوجد بعض الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين، ومن هذه الفئات ما يلي:

الأفراد التي لديها طرف اصطناعي أسفل منطقة الكوع، وأيضًا في حالة بتر الكوع من الأعلى مع وجود طرف صناعي، كما يتم رفض نوع الإعاقة بدون طرف اصطناعي ليحل محل البتر.

بالإضافة أيضًا إلى الأشخاص الذين لديهم إعاقة في الجزء السفلي من الجسم، وذلك بسبب مرض شديد في النخاع الشوكي، أو شلل الأطفال، وذلك في أحد الأطراف أو كلاهما، وأيضًا بتر الركبة والتشوه الذي يؤثر على عمل الأطراف السفلية.

وكذلك الأفراد الذين لديهم كسر في الأطراف السفلية، كما يمكن الحصول على سيارة تفي بلوائح الضرائب الجمركية للسيارة، وذلك باستثناء بعض الحالات، بما في ذلك التيبس الكامل لمفصل الركبة.

وكذلك لا يُسمح للأفراد المعاقين الذين تسببوا في تغيير مفاصل الركبة أو الفخذ بالحصول على هذه السيارة.

ومن ثم لا يُسمح لأصحاب الإعاقة الناتجة عن المفصل المركب المعوض للأورام بالحصول على سيارة إلا في حالة تواجد الضعف الذي يصيب الأطراف أو إصابة أعصاب الأطراف.

المستندات اللازمة للحصول على سيارة معاقين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن المستندات اللازمة للحصول على سيارة المعاقين، ومن هذه الاوراق ما يلي:

يجب إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي.

وأيضًا صورة من شهادة الميلاد.

وكذلك أيضًا صورة من رخصة القيادة، كما أنه يشترط أن تكون سارية المفعول.

بالإضافة إلى تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي معتمد يوضح نوع الإعاقة ونسبة العجز.

وكذلك أيضًا صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين.

ومن ثم تقديم صورة من إقرار عدم استفادة الشخص من إعفاء جمركي على سيارة معاقين من قبل.

وكذلك أيضًا تقديم صورة من إيصال سداد رسوم الكشف الطبي.

شروط الحصول على سيارات المعاقين

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول المواطن على سيارات المعاقين ومنها:

أن يكون المواطن مصري الجنسية.

يجب أن يجتاز المواطن الكشف الطبي.

يجب أن تكون السيارة باسم صاحب الإعاقة.

يمنع بيع السيارة قبل مرور خمس سنوات.

يجب ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 سي سي.

يجب أن يحمل المواطن بطاقة الخدمات المتكاملة.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

يجب تقديم تقرير من الشئون الاجتماعية يشمل قدرة المواطن المالية.

هل الطفل المعاق «ذوالهمم» له سيارة؟

منذ عدّة سنوات كانت الدولة تقتصر تقديم جواب سيارة المعاقين لمن هم أكبر من 18 سنة، لكن منذ سنوات قليلة تم تعديل القانون ليسمح للأطفال أقل من 18 سنة بالحصول على هذا الإعفاء، ولكن بالطبع تحت وصاية ولي الأمر، وبالنسبة لسؤال هل يجوز قيادة سيارة معاقين بدون المعاق؟، فسمحت الدولة بالتعديل الأخير بالقانون بقيادة السيارة من قبل أقارب الطفل من الدرجة الأولى للسيارة، أو توظيف سائق خاص يتم وضع اسمة بالأوراق الرسمية للسيارة أو ما يُطلق عليه جواب بمرافق.