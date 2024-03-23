سعر عملاق آبل ايفون ١٤ برو ماكس بالتقسيط المريح من جرير السعودية

الهاتف الذكي الرائع ايفون ١٤ برو ماكس هو أحد منتجات شركة آبل الأمريكية، والذي حقق نجاح في أغلب دول العالم بسبب إمكانياته الجبارة ومواصفاته العالية، وتقدم جرير الجوال بالتقسيط على فترة سداد تمتد إلى ٣ سنوات من خلال إمكان للتمويل، والجوال حظي بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية بفضل الخامات المصنوع منها والدقة العالية التي يتميز بها، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع البديل الإخباري، على سعر iPhone 14 Pro Max بالتقسيط من خلال شركة إمكان للتمويل.

سعر ايفون ١٤ برو ماكس بالتقسيط عن طريق إمكان للتمويل

تقدم مكتبة جرير الهاتف بالتقسيط على فترة سداد طويلة تبلغ ٣٦ شهر والسعر والقسط الشهري كما يأتي: –

ثمن جوال آبل الكبير قبل الخصم ٤٩٥٥.٦٥ ريال سعودي.

سعر الموبايل بعد الخصم الكبير يبلغ ٣٣٩٠.٤٣ ريال سعودي.

القسط الشهري يبدأ من ٢٥٨.٠٤ ريال سعودي على فترة سداد ميسرة تصل إلى ٣ سنوات.

يستطيع العميل أن يحصل على خصم إضافي ٢٠% بحد أقصى ٢٥٠ ريال سعودي.

سعة ذاكرة الجوال الداخلية تبلغ ٢٥٦ جيجا بايت، كما تبلغ الذاكرة العشوائية ٦ جيجا بايت.

الهاتف يأتي بضمان لمدة ٣ أشهر من المصنع.

مواصفات iPhone 14 Pro Max

ايفون ١٤ برو ماكس يحتوي على العديد من المواصفات الجبارة التي تجعله أقوى الجوالات في العالم وهي كما يلي: –

الوزن 240 جرام الشبكات يدعم شبكات الجيل الخامس والرابع والثالث والثاني الشريحة يدعم تشغيل 2 شريحة الأولى Nano SIM والثانية نوعها eSim الخامات يأتي مصنوع من درع السيراميك في الواجهة، مع وجود إطار جانبي مصنوع من الاستانلس ستيل المستشعرات الهاتف يدعم العديد من المستشعرات مثل مستشعر التسارع والقرب والبوصلة والضغط الجوي والجيروسكوب السماعات يأتي الهاتف بسماعات ستيريو بصوت عالي ونقي الشاشة نوعها LTPO Super Retina XDR OLED كما تبلغ مساحتها 6.7 بوصة المعالج A16 Bionic بتكنولوجيا 4 نانو، والمعالج الرسومي Apple GPU 5-core graphics الكاميرا الأمامية ثنائية الأولى دقتها 12 ميجا بكسل، والثانية تستخدم في الـ Face ID الكاميرا الخلفية ثلاثية الأولى دقتها 48 ميجا بكسل، والثانية دقتها 12 ميجا بكسل، والثالثة دقتها 12 ميجا بكسل، كما تدعم الكاميرات التصوير بجودة الـ 4k، ويدعم التصوير بجودة الـ FHD البطارية يبلغ حجم البطارية 4323 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، كما تدعم الشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكس مع شواحن الـ Qi العادية بقودة شحن 7.5 واط

مميزات ايفون ١٤ برو ماكس

يدعم هاتف آبل الجبار شبكات الجيل الخامس 5G، ويدعم أيضاً مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68، كما يأتي بكاميرا خلفية عملاقة دقتها ٤٨ ميجا بكسل تجعلنا نلتقط صور وفيديوهات عالية الجودة والدقة، ويحتوي على سماعات ستيريو تعطينا تجربة صوتية رائعة، والهاتف يدعم التحديث المستمر لنظام التشغيل ISO، كما يتميز المعالج بالقوة التي تسهل عملية استخدام الجوال، والشاشة حجمها كبير وتدعم أعلى تحديث وهو ١٢٠ هرتز.