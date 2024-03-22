وداعًا iPhone15.. موبايل Honor الجديد بمواصفات مذهلة وسعر اقتصادي مناسب لجميع الفئات

أطلقت Honor هاتفها الجديدي الذي يأتي بمواصفات وابتكارات لا تُقارن تزامنًا مع التكنولوجية المتطورة التي يشهدها عالم الهواتف، إضافة إلى أن هاتف Honor Magic 6 Ultimate بماثل أفضل الإصدارات الجديدة للأيفون والسامسونج، فضلاً عن أنه أثار إعجاب ملايين وعشاق التكنولوجيا، ولذا سنكشف لكم مميزات الهاتف لكي تتمكنوا من شراؤه بكل سهولة، كما سنوضح لكم سعر الهاتف.

مواصفات Honor Magic 6 Ultimate

من أبرز المواصفات التي يمكن الحصول عليها من Honor Magic 6 Ultimate ما نص على الأتي:-

الهاتف لديه 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية.

كذلك ذاكرة 512 جيجابايت من سعة التخزين.

يتميز الهاتف بشاشة مقاس 6.8 بوصة بدقة 2800 × 1280.

هاتف Honor Magic 6 Ultimate به كاميرا ثورية.

وجود كاميرات أحادية كذلك.

مستشعر كبير يأتي بحجم 1 / 1.3 بوصة.

يمتلك الهاتف سمك 8.9 مم.

يصل وزن الهاتف إلى 227 جرامًا.

بطارية الهاتف تبلغ نحو 5600 مللي أمبير.

الهاتف لديه تقنية القيادة الذاتية.

يضمن مستشعر الصور LOFIC .

كما أن يمكن مشاهدة الصور والفيديو بأعلى جودة وأقوى دقة.

ضبط تلقائي للصورة بمصفوفة رادار ليزر 1200 نقطة.

يمكن بالكاميرا التقاط أحداث سريعة بدون جهد.

مميز بشكل كبير عن أحدث الهواتف الأخرى.

سعر هاتف Honor Magic 6 Ultimate

أصبح الأن إمكانية الحصول على هاتف Honor Magic 6 Ultimate أحدث إصدار بـ 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت روم، بسعر يصل إلى 6.999 يوان، فضلاً عن إصدار 16 جيجابايت رام و1 تيرابايت فإن سعره يصل إلى 7.699 يوان صيني، وهناك العديد من الإصدارات الأخرى التي يمكن الحصول عليها وشراءها بأفضل الأسعار.

ويمكنك شراء الهاتف من موقع نون أو المواقع الإلكترونية الأخرى بتخفيضات هائلة، خاصة وأن تم الشراء في أيام المناسبات الوطنية أو ما شابهة ذلك، وسيتم إصدار أو نسخة منه في 22 مارس 2024، وصل سعره تقريبًا في دولة العراق إلى 415 ألف دينار عراقي.