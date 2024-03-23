(تحديث جديد بمميزات هتبهرك) تحميل واتساب جي بي 2024 الرسمي بمميزات أكثر تدهش جميع المستخدمين

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية تحميل واتساب جي بي 2024، حيث يحظى التطبيق بمكانة مميزة في عالم برامج التواصل الاجتماعي، ومن ثم يقدم تجربة فريدة للتواصل الفعّال، كما يتميز هذا التطبيق بكونه متوافقًا مع مختلف الأجهزة الذكية وأنظمة التشغيل، حيث يعد من التطبيقات الخفيفة التي تعمل بسلاسة، حيث ظهرت بعض المشاكل في الآونة الأخيرة داخل التطبيق الرسمي لواتساب، وذلك أدى إلى إطلاق نسخ معدلة تقدم بعض المزايا الإضافية، بالإضافة إلى تصليحات هذه المشاكل.

تحميل واتساب جي بي 2024 للاندرويد

يرغب الكثير في تحميل واتساب جي بي 2024، وذلك بسبب العديد من المميزات، والتي تتمثل فيما يلي:

يتيح واتساب جي بي إخفاء ظهورك الأخير على التطبيق، بالإضافة إلي إخفاء حالة متصل الآن، وكذلك حالة “جاري الكتابة”، ومن ثم أيضًا إخفاء حالة تسجيل الصوت، وذلك يساعدك على الحفاظ على خصوصيتك ومن ثم أيضًا تتبع الآخرين لنشاطك.

كما يتيح لك واتساب جي بي إخفاء علامات الصح التي تشير إلى قراءة الرسائل، وأيضًا إخفاء مشاهدة حالات الأصدقاء، وبالتالي يمنحك التطبيق سيطرة أكبر على خصوصيتك.

بالإضافة إلى التمييز بين المحادثات الفردية والمحادثات الجماعية، وبالتالي يسهل تنظيم وإدارة الرسائل بشكل أفضل.

كما يمكنك قفل التطبيق باستخدام رسم نمط أو كلمة مرور أو بصمة الإصبع، وهذا يوفر الحماية للتطبيق وبياناتك الشخصية.

ومن ثم يمكنك إرسال مقاطع فيديو كبيرة بحجم يصل إلى 50 ميجابايت، وأيضًا إرسال ما يصل إلى أكثر من 50 صورة في دفعة واحدة.

كما يمكنك تغيير مظهر التطبيق باختيار سمات مختلفة من بين الكثير من الخيارات المتاحة.

كما يمكنك تحميل الحالات دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية، ومن ثم يوفر وضع الطيران لفصل الاتصال بالإنترنت عن التطبيق فقط، كما يتوفر وضع الليل لتجربة مريحة في الإضاءة المنخفضة.

بالإضافة إلى أنه يمكنك مراسلة العديد من الأرقام دون الحاجة لحفظها في جهازك، مما يوفر لك الوقت والجهد.

كيفية تسجيل الدخول إلى تطبيق واتساب جي بي

يمكنك تسجيل الدخول إلى تطبيق واتساب جي بي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

بعد تنزيل تطبيق واتساب جي بي وتثبيته أيضًا قم بالنقر على أيقونة التطبيق لفتحه.

وبعد ذلك يُطلب منك منح التطبيق الأذونات اللازمة، وذلك لضمان عمله بشكل صحيح وفعال.

كما يمكنك النقر على أيقونة Allow، وذلك للسماح بالأذونات المطلوبة.

ثم بعد ذلك ستظهر لك صفحة جديدة في التطبيق لتحديد لغة التطبيق، ثم قم بتحديد اللغة التي تناسبك.

وبعد ذلك ستعرض عليك شروط وسياسة استخدام واتساب جي بي، كما يجب أيضًا أن توافق على هذه الشروط بالضغط على أيقونة “Agree and Continue”.

ثم قم الآن بتسجيل رقم هاتفك المحمول لإنشاء حساب على واتساب جي بي.

ومن ثم سيقوم التطبيق تلقائيًا بإجراء عملية التحقق من الرقم الذي قمت بإدخاله، وبعد التحقق، ستنتقل إلى الصفحة لإنشاء الحساب الخاص بك.

وبعد ذلك قم بتسجيل اسمك وقم بتحميل الصورة الشخصية للملف الشخصي إذا وددت ذلك.

ومن ثم قم بالنقر على أيقونة “Next” وستنتقل إلى واجهة واتساب جي بي الرئيسية للبدء في استخدام التطبيق.

مميزات واتس اب جي بي

جاءت قائمة مميزات تطبيق واتس اب جي بي على النحو التالي:

تطبيق ضد الحظر.

يستطيع الأشخاص خلال هذا التطبيق اخفاء اخر ظهور لهم.

يتيح إمكانية إخفاء علامة صح الزرقاء.

يوفر خاصية الرد التلقائي على الرسائل.

يستطيع الأشخاص من خلال إرسال مسجات مرة واحدة لمجموعة من الأفراد.

يمكن للأفراد عن طريقة ارسال نحو 90 صورة في رسالة واحدة.

يتميز بسهولة التحكم في جميع الخصوصيات.

يتيح إمكانية إرسال مقطع صوتي بحجم 100 ميجا بايت.

الخصوصية في GB WhatsApp