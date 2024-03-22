“رابط  مظلتى” نزلت حالا أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 كافة المحافظات الوجبة الأخيرة   

Pdf كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة، حيث شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من أجل معرفة القوائم الجديدة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وذلك نظرًا لتأخر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق في الكشف عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، ويواجه العديد من المواطنين صعوبة في الحصول على معلومات حول الأسماء المشمولة الأمر الذى جعل وزارة العمل تقوم بتوفير خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر منصة مظلتي، وذلك لتلبية احتياجات المتقدمين للوجبة السابعة في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراقة، ومن خلال السطورالتالية، سنقدم لكم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق.

رابط الحصول على أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية 2024:

توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق خدمة الاستعلام عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي للوزارة ومنصة مظلتي، يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل وتوفير المعلومات للأسر العراقية المحتاجة والمستحقة للدعم الاجتماعي، وللاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق” مظلتى الإلكترونية “.

ابحث عن قسم الرعاية الاجتماعية أو الخدمات الاجتماعية

انتقل إلى صفحة الاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

بعد إدخال المعلوماتالمطلوبة، انقر على زر البحث أو استعلام للحصول على نتائج البحث.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق:

للتقدم لدعم الرعاية الاجتماعية في العراق، هناك بعض الشروط التي يجب توفرها. يجب أن يكون عمر المتقدمين من 18 عامًا فأكثر للرجال، ومن 15 إلى 55 عامًا للنساء. يجب أيضًا توفير هوية وطنية سارية المفعول وإثبات الدخل الشهري المحدد من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، و يجب أيضًا إحضار إثبات عدد أفراد الأسرة، حيث يجب أن لا يقل عن 4 أفراد.

أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق:

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على الانتهاء من اتمام عمليات اختيار الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة، وذلك وسط حالة من القلق والترقب من قبل المواطنين داخل جميع المحافظات العراقية فى انتظار النتيجة، التى من المتوقع أن يتم الإعلان عن خلال الأيام القادمة.