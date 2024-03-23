زيادة الايجار القديم للشقق والمحلات حسب قرارات الوزارة.. هتدفع يااما هتطرد

يوجد هناك زيادة جديدة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تنفيذًا لقانون زيادة الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022،ونرصد خلال التقرير التالي نص قانون الإيجار القديم بعد التعديل، والفئات التي يطبق عليها زيادة الإيجارات القديمة 2024، وحالات طرد المستأجر.

زيادة الإيجار القديم 15% في 2024

أن المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022 تنص على زيادة الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2024 ستشهد زيادة جديدة بنسبة 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ هذا القانون.

حالات خاصة بزيادة الإيجار القديم

يتم تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجارات القديمة 15% على بعض الحالات التي أوردها القانون؛ حيث تنص المادة رقم 1، على أن الفئات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام لغرض غير السكن، وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

متى يسقط عقد الإيجار القديم

لقد حدد القانون موعد إخلاء الوحدة الخاضعة لتعديلات قانون زيادة الإيجار القديم الجديد فيما يلى: