طريقة عمل كيكة جوز الهند اللذيذة بأبسط الخطوات أحلى من محلات الحلواني

تعتبر كيكة جوز الهند من الحلويات اللذيذة التي تقدم على وجبة الفطار مع كوب من الشاي أو الحليب، وهي تتميز بخفة قوامها وشكلها المنتفخ الجميل، كما تمتلك طعم ومذاق رائع يجعل الناس يقبلون على تناولها، وطريقة تحضيرها بسيطة وسهلة ولا تتطلب وقت طويل، ومكوناتها بسيطة متوفرة في المطبخ تجعلنا نقوم بعملها بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل كيكة جوز الهند اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مقادير عمل كيكة جوز الهند اللذيذة

تتكون الكيكة من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يأتي:-

كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الحليب.

2 حبة من البيض.

كوب من جوز الهند.

كيس من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة جوز الهند بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كالتالي:-

نحضر بولة ونضع بها جميع المكونات الجافة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض، والحليب، والسكر، والزيت، والفانيليا، ثم نخفقهم مع بعض جيدًا. بعد ذلك نضيف المواد الجافة للخليط السائل ونخفق جيدًا حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.

طريقة تجهيز كيكة جوز الهند

نقوم بتفريغ الخليط في وعاء ونضيف عليه جوز الهند ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم نقوم بدهن قالب الكيك ونصب به الخليط ونضعه داخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون، ثم نخرج القالب من الفرن ونتركه حتى يبرد، بعد ذلك نخرج الكيكة من القالب ونزينها بجوز الهند المبشور ونقطعها على شكل شرائح ونقدمها بألف هنا.

نصائح عند عمل كيكة جوز الهند

عند صنع الكيكة بالمنزل يفضل إخراج جميع المقادير خارج الثلاجة حتى نجعل قوام الكيكة هش وخفيف، كما يفضل خلط المكونات الجافة قبل الاستخدام حتى لا تحدث تكتلات، يفضل خلط المكونات السائلة مع بعضها حتى يصبح القوام مثل الكريم ويتغير لونه إلي اللون الفاتح، الخفق المستمر للخليط يعطي نتائج أفضل ويجعل قوام الكيكة هش وخفيف مثل الجاهزة.