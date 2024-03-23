لينك مظلتي تنزيل pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بوزارة العمل الوجبة الاخيرة 2024

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2024 قد تزايد عليها البحث بسبب تأخر الإعلان عن الدفعة القادمة لذلك ينتظر الكثير موعد ظهور النتيجة للتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في دولة العراق لذلك يرغب الكثير التعرف على طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية لاستخدامها في التعرف على النتيجة النهائية عند ظهورها من قبل وزارة العمل العراقية لذلك إليكم التفاصيل المتاحة لدينا الآن في مقال اليوم.

أبرز ضوابط الحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الدفعة القادمة

هناك مجموعة من الضمانات المطلوبة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك إليكم جميع الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

يجب توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 18 حتى 60 عام لكل الرجال في دولة العراق.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

كذلك يشترط أن يكون المتقدمات من عمر 15 إلى 55 عام للنساء فقط لا غير.

كما يجب توفير أثبات بعدد أفراد الأسرة حيث يجب أن لا يقل عددهم عن 4 أفراد.

توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

كافة المستندات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

توفير السجل المدني للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة.

كذلك توفير أثبات الهوية الوطنية العراقية للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

كما يجب توفير البطاقة الشخصية مع البطاقة الانتخابية بالعراق في عموم العراق من جميع المتقدمين العراقيين والعراقيات.

كما يفضل توفير ما يثبت الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة من جميع المتقدمين.

توفير أثبات بكافة المستندات والأوراق اللازمة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق الفترة الراهنة.

كيفية تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عند ظهورها