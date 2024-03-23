هتحصل علي نت مجاني .. أكواد نت ببلاش فودافون 2024 مضمونة 100% لجميع المستخدمين

يبحث العديد من عملاء شركة فودافون عن اكواد نت ببلاش فودافون 2024، حيث أصبح النت من الاحتياجات اليومية التي يصعب الاستغناء عنها، وذلك في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة التي نعيشها اليوم، كما يوجد كود سري يمنحك 1 جيجابايت من الإنترنت مجاني، وكذلك أيضًا كود يمنحك 2 جيجابايت من الإنترنت ببلاش، بالإضافة إلى بعض الأكواد التي تمنحك دقائق ورصيد مجاني لجميع الشبكات، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

اكواد نت ببلاش فودافون 2024

تعتبر اكواد نت ببلاش فودافون 2024، هي أحد الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على نت مجاني من شركة فودافون، ومن هذه الأكواد ما يلي:

كود #2000*: تستطيع من خلال هذا الكود الحصول على 40 جيجا بايت مجانًا من فودافون، ومن ثم يتم الاتصال على الكود، ثم بعد ذلك يتم اختيار الباقة، وبعد ذلك تشترك في باقة أربعمائة جنيهًا.

كود #4*: يمكنك من خلال هذا الكود الحصول على نت مجانًا حيث يصل إلى 1 جيجا، ومن ثم يتم الاتصال على الكود، وهذا في الهواتف المحمولة 4G، أو ذات الجيل الرابع.

كود *00#: هذا الكود يقدم نت مجانًا طوال الشهر.

كود #2010*: كما تستطيع من خلال هذا الكود الحصول على 1 جيجا بايت من فودافون، وذلك في حالة تقديم فودافون لعرض ضعف الباقة لمدة شهر.

طرق أخرى للحصول على نت مجاني من فودافون

هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها الحصول على اكواد نت ببلاش، ومن هذه الطرق ما يلي:

أولًا تطبيق أنا فودافون: يعد تطبيق مجاني مقدم من شركة فودافون للهواتف المحمولة الأندرويد والآيفون، كما يمكن تحميل هذا التطبيق من متجر جوجل بلاي، وفي حالة الدخول على التطبيق سيمنحك هدايا على شكل باقات نت مجانًا، حيث تكون هذه الباقات مقتصرة على مواقع محددة مثل موقع اليوتيوب.

ثانيًا نت فودافون مجاني: يمكنك الحصول عليه عن طريق تحميل تطبيق لتشغيل الإنترنت مجانًا، مثل برنامج الحاقن أو http custom، ومن ثم يمكنك من خلاله الاتصال بالإنترنت مجانًا، وذلك ما يسمى بالكونفجات، كما يجب فقط تحميل البرنامج، وبعد ذلك يتم استيراد ملف الكونفج.

بعض النصائح للحصول على نت مجاني من فودافون

تحقق من موقع فودافون الإلكتروني أو تطبيق فودافون بانتظام لمعرفة أحدث الأكواد والعروض.

قم باشتراك في خدمات فودافون واتبع تعليماتها للحصول على نت مجاني.

شارك محتوى فودافون على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على نت مجاني.

اشترك في مسابقات وعروض فودافون للحصول على نت مجاني.

ومن خلال استخدام هذه الأكواد، يُمكنك الاستمتاع بتجربة تصفح سريعة ومجانية على شبكة فودافون.

يُرجى ملاحظة أن هذه الأكواد قد تتغير مع مرور الوقت، لذا يُفضل التحقق منها من خلال مصادر موثوقة.