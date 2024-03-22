وجبة اقتصادية لذيذة صينية القرنبيط بالبشاميل من حلاوتها مش هنبطل نعملها

تعتبر صينية القرنبيط بالبشاميل من أفضل وأطيب الأكلات الاقتصادية التي تقدم في شهر رمضان، وتتميز بطمعها ورائحتها الشهية، ويضاف إليها القليل من اللحم المفروم الذي يعطي لها طعم لذيذ وشهي، وهي من الوجبات الصحية التي يعشقها الكثير من الناس لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل صينية القرنبيط بالبشاميل ألذ وأطيب الأكلات الاقتصادية بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل صينية القرنبيط بالبشاميل

تحتوي هذه الوجه اللذيذة على مكونات بسيطة نجدها في كل مطبخ والتي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

طبق من زهور القرنبيط المسلوق. ربع كيلو من المكرونة المسلوقة. ربع كيلو من اللحمة المفرومة. كوب من عصير الطماطم. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة من الكزبرة الجافة المطحونة. بصلة كبيرة مفرومة. ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. 2 كوب من خليط البشاميل. كوب من الجبنة الموزريلا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية القرنبيط بالشاميل بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر صينية متوسطة الحجم، ثم نضع بها ثلاث ملاعق من الزيت ونتركها حتى تسخن.

نقوم بإضافة البصل ونقلب باستمرار حتى يذبل ويصبح ذهبي اللون.

بعد ذلك نضيف اللحمة المفرومة، والملح، والفلفل الأسود، والكزبرة الجافة، ثم نقلبهم مع بعض.

نضيف عليهم عصير الطماطم والقرنبيط المسلوق، والمكرونة المسلوقة ونقلب برفق حتى يتسبك الخليط تماماً.

طريقة تجهيز صينية القرنبيط بالبشاميل

نقوم برفع الصينية من على النار ونصب عليها البشاميل حتى نغطي الوجه تمامًا، ثم نقوم برش الجبنة الموزاريلا على الوجه، ثم نضعها داخل الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يتحمر الوجه ويصبح لونه ذهبي، بعد ذلك نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونضعها على مائدة الطعام مباشرةً ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا مع الخبز البلدي والسلطة الخضراء.

طريقة عمل البشاميل

نجهز حلة متوسطة الحجم ونضعها على النار ونضع بها 2 ملعقة كبيرة من السمنة ونتركه حتى تسخن جيداً، ثم نضيف خمس ملاعق كبيرة من الدقيق ونقلب باستمرار حتى يتغير لون الدقيق ويصبح ذهبي، بعد ذلك نهدئ النار ونضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على خليط ثقيل القوام، بعد ذلك نضيف القليل من الملح والفلفل الأسود وبهذا يكون البشاميل جاهز للتقديم.