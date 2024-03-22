طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية وسر قوامها الناعم أفضل من المصانع بكتير

الطحينة من أشهر أنواع السلطة التي نزين بها السفرة ولا تكتمل بدونها، وهي ملكة المائدة أثناء تناول المشويات ولا تحلو السفرة بدونها ويكثر تقديمها في شهر رمضان بجانب الوجبات الخفيفة، كما تتميز بقوامها الناعم وطعمها اللذيذ ورائحتها الشهية عند إضافة بعض البهارات والتوابل إليها، كما تتميز أيضًا بسهولة تحضيرها ومكوناتها نجدها في كل مطبخ ولا تستغرق وقت طويل أثناء عملها، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الطحينة الخام على أصولها أحلى من الجاهزة بكتير بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل الطحينة الخام الأصلية

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا في عمل طحينة خام بقوام ناعم ثقيل بالمنزل وهي كالتالي:-

ربع كيلو من السمسم الأبيض.

ربع كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من الزيت.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم اليوم على طريقة تحضير الطحينة الخام مثل المصانع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر طاسة ونضع بها الدقيق والسمسم ونقلبهم مع بعض جيداً. نضع الطاسة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ذهبي فاتح. نقوم برفع الوعاء من على النار، ثم نتركه حتى يبرد تماماً. نحضر مطحنة الخلاط ونضع بها خليط الدقيق والسمسم، ثم نخفق جيداً حتى يصبح خليط ناعم مثل البودرة.

طريقة تجهيز الطحينة الخام الأصلية

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الزيت ونخفق جيداً حتى يتغير لونه ويصبح أبيض، ثم نضيف خليط الدقيق والسمسم الناعم على الزيت بالتدريج مع الخفق المستمر حتى نحصل على خليط ناعم ثقيل القوام، بعد ذلك نحضر علبة نظيفة ونجففها من الماء تماماً، ثم نصب بها الخليط ونحتفظ به داخل الثلاجة لحين الاستخدام.

نصائح عند عمل الطحينة بالمنزل

عند تجهيز الطحينة يفضل أن تكون جميع المكونات خارج الثلاجة حتى يصبح قوامها ناعم، يفضل استخدام السمسم الأبيض حتى نجعل قوامها فاتح مثل الجاهز، عدم تحميص السمسم أكثر من الازم حتى لا يحترق ويصبح غامق اللون، يفضل طحن السمسم مع الدقيق جيداً حتى يصبح ناعم، عدم إضافة مواد للخليط حتى لا يتغير لونه، كما يجب علينا حفظ الطحينة في الثلاجة لحين الاستخدام.