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كل يوم مفجأة في سعر الدولار … سعر الدولار في البنوك اليوم يقضي على السوق السوداء

كل يوم مفجأة في سعر الدولار … سعر الدولار في البنوك اليوم يقضي على السوق السوداء

صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ يومين
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سعر الدولار في البنوك اليوم يقضي على السوق السوداء
سعر الدولار في البنوك اليوم يقضي على السوق السوداء

شهد اليوم الجمعة 22 مارس 2024 انخفاض لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، والذي قد تجاوز 50 جنيها بعد التعويم الذي صدر عن البنك المركزي مع بداية الشهر الجاري، وذلك للقضاء على السوق الموازية التي قد بلغ فيها سعر الدولار إلى 70 جنيها بل اكثر، وظل الدولار يتراجع حت سجل اليم سعرا جديدًا نتعرف عليه من خلال الأسطر التالية.

سعر الدولار في البنوك اليوم

شهد اليوم الجمعة 22 مارس 2024 انخفاض في أسعار الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك، والذي قد تجاوز 50 جنيها بعد التعويم الذي أطلق البنك المركزي مع بداية أول الشهر الجاري، وقد سجل اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية السعر التالي:

البنكالشراء (جنيه)البيع (جنيه)
البنك الأهلى المصري46.9947.09
بنك مصر46.9847.08
بنك الإسكندرية46.9547.05
البنك التجاري الدولي (CIB)46.9547.05
بنك القاهرة46.9947.09
المصرف العربي الدولي46.9547.05
بنك قناة السويس46.9047.00
بنك التنمية الصناعية46.9447.04
ميد بنك46.9047.00

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

يتراجع الدولار في السوق السوداء باستمرار، فبعد وصول الدولار فيها لأكثر من 70 جنيها ما زال يتراجع سعر الدولار في السوق السوداء منذ إعلان البنك المركزي على تحرير سعر الصرف في بداية شهر مارس الجاري حتى سجل اليوم الجمعة 22 مارس 2024 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 47.31 جنيه للشراء، في حين سعر البيع: 47.31 جنيه.

سعر الدولار في البنوك اليوم يقضي على السوق السوداء
سعر الدولار في البنوك اليوم

أسعار العملات في مصر اليوم

استقرت العملات الأجنبية اليوم الجمعة 22 مارس مقابل الجنيه المصري خلال هذه الفترة وبعد مرور أكثر من 15 يومًا على تحرير سعر الصرف، حيث سجل اليوم أسعار العملات لدى البنك المركزي الآتي:

العملةالشراء (جنيه)البيع (جنيه)
دولار أمريكي46.623146.7231
يورو50.889251.0170
جنيه إسترليني59.500559.6514
فرنك سويسري52.221352.3567
100 ين ياباني30.876330.9486
ريال سعودي12.431512.4588
دينار كويتي151.6594152.0342
درهم إماراتي12.693812.7245
اليوان الصينى6.47626.4904

ومن المهم أن نعرف أن الأسعار قد يحدث قها اختلاف قليل على مدار الساعة، كما أن الأسعار تختلف من بنك إلى أخر.

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صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ يومين
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صورة Ragabgomaa

Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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